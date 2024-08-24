"Форма, в якій все зробили, дуже погана": Ножевнікова про перейменування вулиць

Засновниця одеського благодійного фонду "Корпорація Монстрів" Катерина Ножевнікова. Фото: Новини.LIVE

Одеса знову опинилася в центрі обговорень через перейменування вулиць на честь полеглих Героїв. Відома волонтерка, Катерина Ножевнікова, вважає, що через необдумане і різке рішення військової адміністрації, місто розділилося на два табори.

Про це у п'ятницю, 23 серпня, вона заявила в інтерв'ю виданню "Українська правда".

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Вона каже, що хоча губернатор виконував закон, форма, в якій це було зроблено, виявилася невдалою, що призвело до провалу в комунікації та підвищення напруги в місті.

"Форма, в якій все зробили, дуже погана", — додала волонтерка.

На думку Ножевнікової, зараз йде протистояння між обласною та місцевою владою, що має негативний вплив містян. Вона зазначила, що конфлікти між адміністраціями виникають часто незалежно від того, хто обіймає посаду губернатора.

"Бачите, місто розділилося. Я не можу сказати, що воно розділилося напів. По суті, от моя оцінка того, в нас є постійне змагання між обласною владою і місцевою. Я не знаю, чому так. Постійно. Який би не був губернатор, чи як вони там називаються, постійно це протистояння", — сказала Катерина Ножевнікова.

Перейменування бульвару Жванецького

За її словами, особливо чутливим питанням для одеситів стало перейменування вулиць, названих на честь відомих особистостей, таких як Михайло Жванецький, що викликало неоднозначне сприйняття серед мешканців міста.

"Труханов дуже захищає ці вулиці. Петрова, Ільфа, Жванецького. Звісно, він захищає, бо він знає, що велика кількість його електорату не підтримує це. Щодо Жванецького, давайте так. Це моя позиція, я її нікому не нав'язую, але ця людина свій вибір зробила", — каже жінка.

Вона також звернула увагу на проблему байдужості одеситів до знищення історичної спадщини міста. Мовляв, коли в Одесі зносять будівлі або забудовують історичні місця, громадськість часто не реагує належним чином, що, на її думку, є тривожним сигналом.

"Коли зносять якусь будівлю, чомусь нікого немає. Коли той самий бульвар Жванецького забудовували величезною висоткою, яка закрила саме гарне, вид на море був неймовірний. Її забудували просто, поставили на 25 поверхів, де були всі ці люди. Їх немає", — додала Катерина Ножевнікова.