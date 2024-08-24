На Одещині відремонтують Великобалківську гімназію

На Одещині оголосили тендер на понад 30 мільйонів — ремонтуватимуть школу
На Одещині Нерубайська сільська рада проводить тендер на реконструкцію будівлі Великобалківської гімназії та облаштування протирадіаційного укриття. Вартість робіт оцінили у понад 32 млн грн.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Більше про закупівлю
За інформацією відкритого аукціону, тендер оголосило Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Нерубайської сільської ради. На роботи планують витратити 32 382 992 гривень. Кошти візьмуть з місцевого бюджету. Пропозиції можна подавати до 27 серпня, того ж дня очікується й проведення аукціону у форматі відкритих торгів з особливостями. Підрядник, який буде обраний, повинен зробити капремонт укриття до 31 грудня поточного року.
Що планують зробити
Технічна документація передбачає зміцнення стін і фундаменту будівлі, проведення внутрішнього оздоблення, облаштування приміщення для укриття з установкою комунікацій та необхідного обладнання. Також підрядник повинен виконати роботи з озеленення та доброустрою прилеглої території.
Більше про школу
Відомо, що школа розташовується по вулиці Центральна, 37 у селі Велика Балка Одеського району. Спроможність закладу освіти — 140 учнів. Водночас в селі проживає менше тисячі людей.
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