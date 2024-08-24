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На Одещині оголосили тендер на понад 30 мільйонів — ремонтуватимуть школу

24 серпня 2024 15:01
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
На Одещині відремонтують Великобалківську гімназію
Учні в класі. Фото: Facebook/Відділ освіти Нерубайської сільської ради
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На Одещині Нерубайська сільська рада проводить тендер на реконструкцію будівлі Великобалківської гімназії та облаштування протирадіаційного укриття. Вартість робіт оцінили у понад 32 млн грн.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro

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Дані з аукціону. Фото: скриншот

Більше про закупівлю

За інформацією відкритого аукціону, тендер оголосило Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Нерубайської сільської ради. На роботи планують витратити 32 382 992 гривень. Кошти візьмуть з місцевого бюджету. Пропозиції можна подавати до 27 серпня, того ж дня очікується й проведення аукціону у форматі відкритих торгів з особливостями.  Підрядник, який буде обраний, повинен зробити капремонт укриття до 31 грудня поточного року

Що планують зробити

Технічна документація передбачає зміцнення стін і фундаменту будівлі, проведення внутрішнього оздоблення, облаштування приміщення для укриття з установкою комунікацій та необхідного обладнання. Також підрядник повинен виконати роботи з озеленення та доброустрою прилеглої території.

Більше про школу

Відомо, що школа розташовується по вулиці Центральна, 37 у селі Велика Балка Одеського району. Спроможність закладу освіти — 140 учнів. Водночас в селі проживає менше тисячі людей. 

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