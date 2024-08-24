В Одесской области отремонтируют Великобалковскую гимназию

Учащиеся в классе. Фото: Facebook/Отдел образования Нерубайского сельского совета

В Одесской области Нерубайский сельский совет проводит тендер на реконструкцию здания Великобалковской гимназии и обустройство противорадиационного укрытия. Стоимость работ оценили более чем в 32 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные об аукционе. Фото: скриншот

Больше о закупке

По информации открытого аукциона, тендер объявило Управление образования, культуры, молодежи, спорта и туризма Нерубайского сельского совета. На работы планируется потратить 32 382 992 гривни. Средства возьмут из местного бюджета. Предложения можно подавать до 27 августа, в тот же день ожидается проведение аукциона в формате открытых торгов с особенностями. Подрядчик, который будет выбран, должен произвести капремонт укрытия до 31 декабря текущего года.

Что планируют сделать

Техническая документация предусматривает укрепление стен и фундамента здания, проведение внутренней отделки, обустройство помещения для укрытия с установкой коммуникаций и необходимого оборудования. Также подрядчик должен выполнить работы по озеленению и благоустройству прилегающей территории.

Больше о школе

Известно, что школа находится по улице Центральная, 37 в селе Большая Балка Одесского района. Возможность учебного заведения — 140 учеников. В то же время в селе проживает менее тысячи человек.