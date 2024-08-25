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На ремонт Одесского политеха выделили 18 миллионов — ProZorro

25 августа 2024 17:58
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе отремонтируют здание политеха
Поврежденное здание университета. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе планируют отремонтировать здание учебного корпуса "Одесской политехники", которое пострадало в результате ракетного удара. Пока известно, что предыдущие работы оценили более чем в 18 миллионов гривен. Кроме того, еще девять миллионов потратят на ремонт системы пожарной сигнализации.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Даня с открытым аукционом. Фото: скриншот

Детали тендера

По данным открытого аукциона, заказчиком стал сам Национальный университет "Одесская политехника", готовый потратить на работы 18 362 925 гривен. Известно, что все расходы по ремонту учебного заведения покроют из Государственного бюджета.

Что именно планируют сделать

  • Капитальный ремонт 10-этажного корпуса;
  • утепление фасада и внутренние роботы.

Известно, что аукцион состоится 9 сентября в формате открытых торгов. Работы должны быть выполнены до 19 декабря 2025 года.

Ремонт системы пожарной сигнализации

Кроме того, также за государственные средства в заведении проведут ремонт системы пожарной сигнализации, системы управления эвакуированием, передачи тревожных извещений, системы молниезащиты и системы аварийного электроосвещения. На эти цели потратят 9 391 572 гривен.

На ремонт Одесского политеха выделили 18 миллионов - ProZorro - фото 2
Информация об аукционе. Фото: скриншот

Ракетный удар по бизнес-центру в Одессе

В ночь на 14 июня 2023 года российские оккупационные войска атаковали крылатыми ракетами Одессу. В результате обстрела три человека погибли и еще 13 получили ранения. Ракета попала в складское помещение одной из торговых сетей, что повлекло за собой разрушение 1000 кв. м и пожар на площади 400 кв. м.

Обстрел Одессы привел к серьезным повреждениям в Приморском районе бизнес-центра "Шевченковский", ресторане McDonald's, магазине "Ева" и учебном корпусе Национального университета "Одесская политехника". В восьми корпусах учебного заведения были повреждены окна и двери, около 1000 квадратных метров витражей и 1800 квадратных метров кровли. Наиболее пострадал 2-й учебный корпус, построенный в 1956 году, там взрывной волной снесло крышу. Повреждены также внутренние стены и перегородки — некоторые просто обрушились.

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