Одеситам нагадали, що свята не привід забувати про війну

Плакат з надписом на понівеченій будівлі в Одесі. Фото: Одеські Telegram-канали.

Зруйнований ракетою бізнес-центр на проспекті Шевченка прикрасили нагадуванням для одеситів. На будівлю повісили плакат з надписом "Зараз усі у полоні свят… А хтось у полоні на свята".

Про це повідомляють одеські Telegram-канали.

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Нагадаємо, у ніч проти середи, 14 червня, російські окупаційні війська атакували крилатими ракетами Одесу. Внаслідок обстрілу троє людей загинуло та ще 13 дістали поранення. Ракета влучила у складське приміщення однієї з торгових мереж, що спричинило руйнування 1000 кв.м і пожежу на площі 400 кв. м.

Також ми писали, що Державні інспектори здійснили обстеження території, що постраждала від влучання крилатих ракет 14 червня у Приморському та Малиновському районах Одеси. В результаті обстеження було виявлено засмічення земельних ділянок на площі понад 9 тисяч квадратних метрів будівельними відходами та уламками ракет.

Додамо, що обстріл Одеси призвів до серйозних пошкоджень у Приморському районі бізнес-центру "Шевченківський", ресторану McDonald’s, магазину "Єва" та навчального корпусу Національного університету "Одеська політехніка". У Малиновському районі, логістичний центр ТОВ "Таврія-В" також зазнав руйнувань. Площа забрудненої землі становить 6,6 тисячі квадратних метрів.