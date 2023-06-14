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ДСНС оприлюднила фото з місць влучань російських ракет в Одесі

14 червня 2023 07:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ДСНС оприлюднила фото з місць влучань російських ракет в Одесі
Рятувальники ліквідують пожежу на місці обстрілу. Фото: ДСНС
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Одесі внаслідок нічного російського обстрілу загинули три людини і постраждало 13 осіб. Пожежі, які розпочалися після влучань, оперативно ліквідували рятувальні підрозділи ДСНС.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

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Як відомо, російські війська обстріляли низку об’єктів у Одесі.

Так, під удар потрапив торговельний центр, зокрема, було обстріляне складське приміщення.

Внаслідок обстрілу на місці влучання зайнялася пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники в Одесі
Рятувальники в Одесі
Фото: ДСНС
На місці влучань російських ракет
На місці влучань російських ракет
Фото: ДСНС

Психологічна допомога

Відомо про трьох загиблих внаслідок нічного обстрілу та 13 постраждалих:

  • семеро отримали поранення на складі торговельного центру;
  • шестеро постраждалих від влучання в районі бізнес-центру.

Зараз із постраждалими працюють психологи ДСНС.

Психолог від ДСНС
Психолог від ДСНС
Фото: ДСНС

Люди можуть отримати кваліфіковану допомогу.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська обстріляли Одесу у ніч проти 14 червня. Було уражено низку об’єктів, за попередніми даними, троє людей загинуло.

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