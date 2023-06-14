ДСНС оприлюднила фото з місць влучань російських ракет в Одесі
У Одесі внаслідок нічного російського обстрілу загинули три людини і постраждало 13 осіб. Пожежі, які розпочалися після влучань, оперативно ліквідували рятувальні підрозділи ДСНС.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Робота рятувальників
Як відомо, російські війська обстріляли низку об’єктів у Одесі.
Так, під удар потрапив торговельний центр, зокрема, було обстріляне складське приміщення.
Внаслідок обстрілу на місці влучання зайнялася пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Психологічна допомога
Відомо про трьох загиблих внаслідок нічного обстрілу та 13 постраждалих:
- семеро отримали поранення на складі торговельного центру;
- шестеро постраждалих від влучання в районі бізнес-центру.
Зараз із постраждалими працюють психологи ДСНС.
Люди можуть отримати кваліфіковану допомогу.
Нагадаємо, що російські окупаційні війська обстріляли Одесу у ніч проти 14 червня. Було уражено низку об’єктів, за попередніми даними, троє людей загинуло.