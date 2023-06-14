ГСЧС обнародовала фото с мест попадания российских ракет в Одессе

Спасатели ликвидируют пожар на месте обстрела. Фото: ГСЧС

В Одессе в результате ночных российских обстрелов погибли три человека и пострадали 13 человек. Пожары, начавшиеся после попаданий, оперативно ликвидировали спасательные подразделения ГСЧС.

Об этом сообщила прессслужба ГСЧС.

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Как известно, российские войска обстреляли ряд объектов в Одессе.

Так под удар попал торговый центр, в частности, было обстреляно складское помещение.

В результате обстрела на месте попадания начался пожар, который оперативно ликвидировали спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели в Одессе

Фото: ГСЧС

На месте попаданий российских ракет

Фото: ГСЧС

Психологическая помощь

Известно о трех погибших в результате ночных обстрелов и 13 пострадавших:

семь получили ранения на складе торгового центра;

шесть пострадавших от попадания в районе бизнес-центра.

Сейчас с пострадавшими работают психологи ГСЧС.

Психолог от ГСЧС

Фото: ГСЧС

Люди могут получить квалифицированную помощь.

Напомним, что российские оккупационные войска обстреляли Одессу в ночь на 14 июня. Был поражен ряд объектов, по предварительным данным, три человека погибли.