Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow ГСЧС обнародовала фото с мест попадания российских ракет в Одессе arrow

ГСЧС обнародовала фото с мест попадания российских ракет в Одессе

14 июня 2023 07:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ГСЧС обнародовала фото с мест попадания российских ракет в Одессе
Спасатели ликвидируют пожар на месте обстрела. Фото: ГСЧС
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Одессе в результате ночных российских обстрелов погибли три человека и пострадали 13 человек. Пожары, начавшиеся после попаданий, оперативно ликвидировали спасательные подразделения ГСЧС.

Об этом сообщила прессслужба ГСЧС.

Читайте также:

Работа спасателей

Как известно, российские войска обстреляли ряд объектов в Одессе.

Так под удар попал торговый центр, в частности, было обстреляно складское помещение.

В результате обстрела на месте попадания начался пожар, который оперативно ликвидировали спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели в Одессе
Спасатели в Одессе
Фото: ГСЧС
На месте попаданий российских ракет
На месте попаданий российских ракет
Фото: ГСЧС

Психологическая помощь

Известно о трех погибших в результате ночных обстрелов и 13 пострадавших:

  • семь получили ранения на складе торгового центра;
  • шесть пострадавших от попадания в районе бизнес-центра.

Сейчас с пострадавшими работают психологи ГСЧС.

Психолог от ГСЧС
Психолог от ГСЧС
Фото: ГСЧС

Люди могут получить квалифицированную помощь.

Напомним, что российские оккупационные войска обстреляли Одессу в ночь на 14 июня. Был поражен ряд объектов, по предварительным данным, три человека погибли.

Banner

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас