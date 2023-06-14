ГСЧС обнародовала фото с мест попадания российских ракет в Одессе
В Одессе в результате ночных российских обстрелов погибли три человека и пострадали 13 человек. Пожары, начавшиеся после попаданий, оперативно ликвидировали спасательные подразделения ГСЧС.
Об этом сообщила прессслужба ГСЧС.
Работа спасателей
Как известно, российские войска обстреляли ряд объектов в Одессе.
Так под удар попал торговый центр, в частности, было обстреляно складское помещение.
В результате обстрела на месте попадания начался пожар, который оперативно ликвидировали спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Психологическая помощь
Известно о трех погибших в результате ночных обстрелов и 13 пострадавших:
- семь получили ранения на складе торгового центра;
- шесть пострадавших от попадания в районе бизнес-центра.
Сейчас с пострадавшими работают психологи ГСЧС.
Люди могут получить квалифицированную помощь.
Напомним, что российские оккупационные войска обстреляли Одессу в ночь на 14 июня. Был поражен ряд объектов, по предварительным данным, три человека погибли.