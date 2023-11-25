Одесситам напомнили, что праздники — не повод забывать о войне

Плакат с надписью на пострадавшем здании в Одессе. Фото: Одесские Telegram-каналы

Разрушенный ракетой бизнес-центр на проспекте Шевченко украсили напоминанием для одесситов. На здание повесили плакат с надписью "Сейчас все в плену праздников… А кто-то в плену на праздники".

Об этом сообщают одесские Telegram-каналы.

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Напомним, в ночь на среду, 14 июня, российские оккупационные войска атаковали крылатыми ракетами Одессу. В результате обстрела три человека погибли и еще 13 получили ранения. Ракета попала в складское помещение одной из торговых сетей, что повлекло за собой разрушение 1000 кв. м и пожар на площади 400 кв. м.

Также мы писали, что Государственные инспекторы провели обследование территории, пострадавшей от попадания крылатых ракет 14 июня в Приморском и Малиновском районах Одессы. В результате обследования был обнаружен засор земельных участков на площади более 9 тысяч квадратных метров строительными отходами и обломками ракет.

Обстрел Одессы привел к серьезным повреждениям в Приморском районе бизнес-центра "Шевченковский", ресторана McDonald's, магазина "Ева" и учебного корпуса Национального университета "Одесская политехника". В Малиновском районе логистический центр ООО "Таврия-В" также испытал разрушения. Площадь загрязненной земли составляет 6,6 тысячи квадратных метров.