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Стала відома сума збитків для довкілля внаслідок обстрілу Одесі 14 червня

27 липня 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стала відома сума збитків для довкілля внаслідок обстрілу Одесі 14 червня
Обстріл Одесі 14 червня. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Державні інспектори разом здійснили обстеження території, що постраждала від влучання крилатих ракет 14 червня у Приморському та Малиновському районах Одеси. В результаті обстеження було виявлено засмічення земельних ділянок на площі понад 9 тисяч квадратних метрів будівельними відходами та уламками ракет.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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Пошкоджені об’єкти внаслідок обстрілу Одеси

Обстріл Одеси призвів до серйозних пошкоджень у Приморському районі бізнес-центру "Шевченківський", ресторану McDonald’s, магазину "Єва" та навчального корпусу Національного університету "Одеська політехніка". У Малиновському районі, логістичний центр ТОВ "Таврія-В" також зазнав руйнувань. Площа забрудненої землі становить 6,6 тисячі квадратних метрів.

Шкода довкіллю

Загальна сума завданої шкоди внаслідок засмічення земельних ресурсів оцінюється понад 4,3 мільярда гривень. Екологи та владні органи вживають заходів для оцінки та ліквідації збитків, спричинених атакою РФ. 

Нагадаємо, в ніч проти 14 червня окупанти запустили по Одесі чотири високоточні ракети типу "Калібр". Втім, від рук ворога вчергове постраждали цивільні об’єкти. Одними з перших на ліквідацію наслідків приїхали патрульні поліцейські. Кадри перших хвилин після влучання ракети в Одесі — дивіться в матеріалі.

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