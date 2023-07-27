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Стала известна сумма ущерба для окружающей среды в результате обстрела Одессы 14 июня

27 июля 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стала известна сумма ущерба для окружающей среды в результате обстрела Одессы 14 июня
Обстрел в Одессе 14 июня. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Государственные инспекторы вместе провели обследование территории, пострадавшей от попадания крылатых ракет 14 июня в Приморском и Малиновском районах Одессы. В результате обследования было обнаружено загрязнение земельных участков на площади более 9 тысяч квадратных метров строительными отходами и обломками ракет.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

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Поврежденные объекты в результате обстрела Одессы

Обстрел Одессы привел к серьезным повреждениям в Приморском районе бизнес-центра "Шевченковский", ресторане McDonald's, магазине "Ева" и учебном корпусе Национального университета "Одесская политехника". В Малиновском районе логистический центр ООО "Таврия-В" также пострадал. Площадь загрязненной земли составляет 6,6 тысячи квадратных метров.

Вред окружающей среде

Общая сумма причиненного ущерба вследствие засорения земельных ресурсов оценивается более чем в 4,3 миллиарда гривен. Экологи и органы власти принимают меры для оценки и ликвидации ущерба, нанесенного атакой РФ.

Напомним, в ночь на 14 июня оккупанты запустили по Одессе четыре высокоточных ракеты типа "Калибр". Впрочем, от рук врага в очередной раз пострадали гражданские объекты. Одними из первых на ликвидацию последствий приехали патрульные полицейские. Кадры первых минут после попадания ракеты в Одессе — смотрите в материале.

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