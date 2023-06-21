Обстріл Одеси 14 червня: збільшилась кількість жертв

Наслідки обстрілів Одеси 14 червня. Фото: Новини.LIVE

В Одесі збільшилась кількість жертв внаслідок кривавої атаки росіян. В лікарні помер ще один чоловік.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Читайте також:

Ракетний удар по Одесі 14 червня: кількість жертв збільшилась

"Кількість жертв ракетної атаки росіян по продовольчих складах торгівельної мережі "Таврія В" збільшилася до чотирьох. В лікарні помер ще один чоловік", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що за підтримки міжнародних партнерів 21 червня двоє чоловіків відправили на операцію в Австрію. Вони теж стали жертвами обстрілу окупантів 14 червня.

Нагадаємо, в ніч проти 14 червня окупанти запустили по Одесі чотири високоточні ракети типу "Калібр". Втім, від рук ворога вчергове постраждали цивільні об’єкти. Одними з перших на ліквідацію наслідків приїхали патрульні поліцейські. Кадри перших хвилин після влучання ракети в Одесі — дивіться в матеріалі.