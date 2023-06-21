Обстрел Одессы 14 июня: увеличилось количество жертв

Последствия обстрела Одессы 14 июня. Фото: Новини.LIVE

В Одессе увеличилось количество жертв в результате кровавой атаки россиян. В больнице скончался еще один человек.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

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"Количество жертв ракетной атаки россиян по продовольственным складам торговой сети "Таврия В" увеличилось до четырех. В больнице скончался еще один человек", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что при поддержке международных партнеров 21 июня двое мужчин отправили на операцию в Австрию. Они тоже стали жертвами обстрела оккупантов 14 июня.

Напомним, в ночь на 14 июня оккупанты запустили по Одессе четыре высокоточных ракеты типа "Калибр". Впрочем, от рук врага в очередной раз пострадали гражданские объекты. Одними из первых на ликвидацию последствий приехали патрульные полицейские. Кадры первых минут после попадания ракеты в Одессе — смотрите в материале.