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Центр підприємництва — одеський бізнесмен розповів, яким бачить місто в майбутньому

25 серпня 2024 18:36
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Після закінчення війни Одеса повинна переосмислити свою спадщину: Вікнянський
Радник мера Одеси Микола Вікнянський. Фото: facebook/Viknianskiy Nikolay
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Після закінчення війни Одеса повинна переосмислити свою спадщину та стати центром підприємництва в Чорноморському регіоні. Ця стратегія охоплює розвиток економічної, освітньої та культурної сфер, з особливим акцентом на українську ідентичність міста.

Про це у п'ятницю, 23 серпня, заявив в інтерв'ю виданню "Українська правда" одеський підприємець Микола Вікнянський.

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На його думку, Одеса стоїть на порозі змін, які можуть перетворити її на економічний і культурний центр Чорноморського регіону. Після завершення війни місто має не лише зберегти свою багату історичну спадщину, а й спрямувати свої зусилля на створення сучасного підприємницького середовища, яке залучатиме інвестиції та таланти з усього світу.

"Одеса повинна стати столицею підприємництва Чорноморського регіону або навіть півночі Середземноморського регіону. Місто має генерувати гроші через розвиток освіти, бізнес-шкіл та бірж. Це місто грошей, але передусім це українське місто", — зазначив Микола Вікнянський.

Зміни вже почалися

За словами радника, зміни уже почались. Мовляв, пам'ятники, як-от Катерині II, вже демонтовані, а назви вулиць переписуються на честь нових героїв і подій. Проте він наголошує, що важливо зберегти історичну тяглість, одночасно адаптуючи місто до сучасних викликів.

"Жовто-синій прапор має стати повсюдним символом міста як знак свободи та єдності. Одеса повинна залишатися українським містом, яке оберігає своїх мешканців і надає їм можливість реалізовувати свої мрії", — каже він.

Вікнянський сподівається, що Одеса стане привабливим місцем для життя, де захочуть залишитися його діти.

"Я робитиму все можливе, щоб мої діти захотіли залишитися в Одесі, щоб вони пишалися тим, що вони одесити", — підсумував Микола Вікнянський.

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