После окончания войны Одесса должна переосмыслить свое наследие: Викнянский

Советник мэра Одессы Николай Викнянский. Фото: facebook/Viknianskiy Nikolay

После войны Одесса должна переосмыслить свое наследие и стать центром предпринимательства в Черноморском регионе. Эта стратегия включает развитие экономической, образовательной и культурной сфер, с особым акцентом на украинскую идентичность города.

Об этом в пятницу, 23 августа, заявил в интервью изданию "Украинская правда" одесский предприниматель Николай Викнянский.

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Культурный центр Черноморского региона

По его мнению, Одесса стоит на пороге перемен, которые могут превратить ее в экономический и культурный центр Черноморского региона. После войны город должен не только сохранить свое богатое историческое наследие, но и направить свои усилия на создание современной предпринимательской среды, которая будет привлекать инвестиции и таланты со всего мира.

"Одесса должна стать столицей предпринимательства Черноморского региона или даже севера Средиземноморского региона. Город должен генерировать деньги через развитие образования, бизнес-школ и бирж. Это город денег, но прежде всего это украинский город", — отметил Николай Викнянский.

Изменения уже начались

По словам советника, перемены уже начались. Памятники, такие как Екатерина II, уже демонтированы, а названия улиц переписываются в честь новых героев и событий. Тем не менее, он отмечает, что важно сохранить историческую тягу, одновременно адаптируя город к современным вызовам.

"Желто-синий флаг должен стать повсеместным символом города как знак свободы и единства. Одесса должна оставаться украинским городом, который оберегает своих жителей и предоставляет им возможность реализовывать свои мечты", — отметил он.

Викнянский надеется, что Одесса станет привлекательным местом для жизни, где захотят остаться его дети.

"Я буду делать все возможное, чтобы мои дети захотели остаться в Одессе, чтобы они гордились тем, что они одесситы", — подытожил Николай Викнянский.