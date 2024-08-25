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На Одесчине сельскому совету не хватило 30 млн на укрытие — объявлен дополнительный тендер

25 августа 2024 16:47
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одесской области сельский совет отдал тендер более чем на 6 млн без аукциона
Йосиповский лицей Маяковского сельского совета. Фото: yspv.school.org.ua
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одесской области продолжают объявлять закупки на ремонт сооружений гражданской защиты. Так, в селе Йосиповка, принадлежащей к Маякивскому поссовету, начали строить укрытие двойного назначения, то есть противорадиационное, еще в прошлом году. Денег, которые были запланированы на эти цели, не хватило, поэтому сейчас объявили дополнительный тендер на почти 7 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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В Одесской области сельскому совету не хватило 30 млн на укрытие — объявлен дополнительный тендер - фото 1
Данные по аукциону. Фото: скриншот

Детали тендера

По информации открытого аукциона, заказчиком ремонта укрытия по ул. Софиевская 101 стал Маяковский сельский совет. На дополнительные работы планируется потратить 6 707 580 гривен. Средства возьмут из местного бюджета. Пока неизвестно, какие работы должен провести подрядчик на эти деньги.

Закупка без аукциона

Тендер отдали без аукциона фирме ООО "СОСТОЯНИЕ МАГНУМ". Именно этот подрядчик был избран победителем и в прошлом. Ему также отдали работы на возведение укрытия более чем на 44 млн грн без использования электронной системы. Финансировался проект из госбюджета и бюджета местной громады. Тогда, по условиям договора, строительство укрытия должны были сдать до конца августа 2024 года.

В Одесской области сельскому совету не хватило 30 млн на укрытие — объявлен дополнительный тендер - фото 2
Данные об объявлении тендера в 2023 году.

Согласно информации в системе Prozorro, в ходе работ сметную стоимость сократили до 30 млн из-за уменьшения объемов закупки подрядчиком.

  • Договор на укрытие
    Соглашение по договору на финансирование строительства укрытия в 2023 году. Фото: скриншот
  • Тендер на укрытие
    Соглашение по договору на финансирование строительства укрытия в 2024 году. Фото: скриншот
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Закупки без использования электронной системы: что это

Закон "О публичных закупках" предусматривает возможность производить закупки без применения электронной системы. В таких случаях разрешается заключать прямые договоры с подрядчиком, избранным заказчиком.

Какие работы запланированы по прошлой закупке

Всего в технической задаче за 2023 год было указано более 300 видов работ. Основные из них содержали подготовку грунта, кладку отдельных участков внутренних стен из кирпича, устройство перегородок, штукатурку и покраску поверхностей стен, устройство покрытий, замену дверей, электромонтажные работы, сантехнические работы и т.д. Также планируется полностью провести теплоизоляцию по периметру укрытия, сделать пандус и отопление. Обязательно наличие системы пожарной безопасности и противодымной защиты.

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