В Одесской области сбежали мобилизованные заключенные из стрельб

Сбежавшие заключенные. Фото: Думская

На Одесчине сбежали мобилизованные бывшие заключенные, они прихватили с собой оружие. По информации местных СМИ, правоохранители объявили план по розыску и задержанию дезертиров.

Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщило одесское издание Думска со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Сообщения источника Думска. Фото: скриншот

Побег из стрельб

По данным издания, бегство произошло вчера вечером во время обучения перемещений со стрельбой во встречном бою на одном из полигонов области. Трое мужчин захватили с собой автоматы Калашникова . По данным "Думской", источники в правоохранительных органах подтвердили, что беглецами являются солдаты Юрий Войтюк, Станислав Иванов и Денис Мацюра, служившие в одной из механизированных бригад.

План перехват

В связи с инцидентом на территории Одесской области объявлен план по розыску и задержанию дезертиров. Беглецы вооружены и могут представлять опасность для окружающих. В настоящее время ведутся активные поисковые мероприятия по установке местонахождение и задержанию беглецов. Отметим, что официальной информации со стороны уполномоченных по поводу этого инцидента на время публикации материала не было.