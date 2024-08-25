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В Одессе переименовали улицу Восьмого марта — какое новое название

25 августа 2024 15:57
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Улицу Восьмого марта переименовали в честь основателей пробково-линолеумного завода
Улица и переулки 8 марта в Одессе. Фото: скриншот из google.maps
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе улица Восьмого марта переименована в улицу Викандера и Ларсена, в честь предпринимателей, основавших известный корково-линолеумный завод в районе Балтовской слободки. Новое название увековечивает вклад шведских бизнесменов в промышленное развитие города.

Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

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Акции Викандера и Ларсена. Фото: VIOLITY

Пробковое производство в Одессе

По информации мэрии, пробковое производство появилось в Одессе еще в 1878 году благодаря предпринимателю Эдуарду Арпсу, основавшему первый завод на склоне Водяной балки.

В Одессе переименовали улицу Восьмого марта - какое новое название - фото 2
Вид на завод Арпс. Фото: ОМР

Позже к его делу присоединились предприниматели Яльм и Карл-Август Викандеры, а также шведский бизнесмен Ларсен, основавшие специализировавшуюся на производстве пробки фирму "Викандер и Ларсен". К 1913 году их предприятие стало одним из крупнейших производителей линолеума в Европе.

  • Викандер и Ларсен в Одессе
    Каталог линолеумов Викандера и Ларсена. Фото: VIOLITY
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    Каталог линолеумов Викандера и Ларсена. Фото: VIOLITY
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Во время Первой мировой войны предприятие понесло значительные потери из-за прекращения поставок сырья из-за границы и разрушения зданий завода. В 1918 году Викандер уехал за границу, а завод был национализирован в 1921 году. После нескольких смен владельцев и банкротства в 2004 году от бывшей бизнес-империи остались только ворота завода и комплекс магазинов на улице Ришельевской.

В Одессе переименовали улицу Восьмого марта - какое новое название - фото 5
Ворота завода "Викандер и Ларсен". Фото: ОМР
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Магазины завода "Викандер и Ларсен". Фото: ОМР

Что еще переименовали

Новые названия также получили близлежащие переулки и линии, теперь связанные с продукцией, людьми и техническим циклом завода.

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Список переименованных переулков. Фото: ОМР

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16:26 Партизаны "АТЕШ" обнаружили поврежденный нефтеперерабатывающий завод в России

16:10 На Одесчине сбежали трое мобилизованных бывших заключенных с оружием — СМИ

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