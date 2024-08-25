Улицу Восьмого марта переименовали в честь основателей пробково-линолеумного завода

В Одессе переименовали улицу Восьмого марта — какое новое название
В Одессе улица Восьмого марта переименована в улицу Викандера и Ларсена, в честь предпринимателей, основавших известный корково-линолеумный завод в районе Балтовской слободки. Новое название увековечивает вклад шведских бизнесменов в промышленное развитие города.
Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщила пресс-служба Одесского городского совета.
Пробковое производство в Одессе
По информации мэрии, пробковое производство появилось в Одессе еще в 1878 году благодаря предпринимателю Эдуарду Арпсу, основавшему первый завод на склоне Водяной балки.
Позже к его делу присоединились предприниматели Яльм и Карл-Август Викандеры, а также шведский бизнесмен Ларсен, основавшие специализировавшуюся на производстве пробки фирму "Викандер и Ларсен". К 1913 году их предприятие стало одним из крупнейших производителей линолеума в Европе.
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Каталог линолеумов Викандера и Ларсена. Фото: VIOLITY
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Каталог линолеумов Викандера и Ларсена. Фото: VIOLITY
Во время Первой мировой войны предприятие понесло значительные потери из-за прекращения поставок сырья из-за границы и разрушения зданий завода. В 1918 году Викандер уехал за границу, а завод был национализирован в 1921 году. После нескольких смен владельцев и банкротства в 2004 году от бывшей бизнес-империи остались только ворота завода и комплекс магазинов на улице Ришельевской.
Что еще переименовали
Новые названия также получили близлежащие переулки и линии, теперь связанные с продукцией, людьми и техническим циклом завода.
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