В Одесской области появится новый комплекс автофиксации нарушений ПДД

Камера автофиксации нарушений ПДД. Фото иллюстративное: uzr.com.ua

На дорогах Украины с завтрашнего дня, 26 августа, заработают новые комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД. В Одесской области будет установлена одна камера.

Об этом 26 августа сообщил начальник департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

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Сообщение Алексея Белошицкого. Фото: скриншот

"43 комплекса автофиксации нарушений ПДД на дорогах Украины с 26 августа. Общее количество — 308. 42 — будут фиксировать превышение установленных ограничений скорости, один (г. Белая Церковь) — превышение установленных ограничений скорости движения и нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных т/с", — говорится в сообщении полицейского.

Где в Одесской области камера фиксации нарушений ПДД

По информации Алексея Белошицкого, в Одесской области новый комплекс будет только один. Он будет работать на 20 километре автодороги М-28. Направление направления прибора город Южный.

Где в Николаевской области комплекс фиксации нарушений ПДД

В Николаевской области заработают два комплекса. Один установят на 191 километре автодороги Н-24, его направят на город Николаев и еще один прямо в городе на Центральном проспекте, в направлении улицы Малая Морская.

Штрафы за нарушение ПДД

Водителям напоминают о штрафах за превышение скорости: 340 грн за превышение более чем на 20 км/ч и 1 700 грн за превышение более чем на 50 км/час. Ознакомиться со всеми локациями, где установлены комплексы автоматической фиксации нарушений, можно по ссылке.