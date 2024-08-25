В Одеській області з'явиться новий комплекс автофіксації порушень ПДР

Камера автофіксації порушень ПДР. Фото ілюстративне: uzr.com.ua

На дорогах України від завтра, 26 серпня, запрацюють нові комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР. В Одеській області буде встановлена одна камера.

Про це 26 серпня повідомив начальник департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

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Повідомлення Олексія Білошицького. Фото: скриншот

"43 комплекси автофіксації порушень ПДР на дорогах України з 26 серпня. Загальна кількість — 308. 42 — фіксуватимуть перевищення встановлених обмежень швидкості, один (м. Біла Церква) — перевищення встановлених обмежень швидкості руху та порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних т/з", — йдеться у повідомленні поліцейського.

Де в Одеській області камера фіксації порушень ПДР

За інформацією Олексія Білошицького, в Одеській області новий комплекс буде тільки один. Він працюватиме на 20 кілометрі автодороги М-28. Напрямок спрямування приладу місто Южне.

Де в Миколаївській області комплекс фіксації порушень ПДР

У Миколаївській області запрацює два комплекси. Один встановлять на 191 кілометрі автодороги Н-24, його спрямують на місто Миколаїв та ще один просто в місті на проспекті Центральному, у напрямку вулиці Мала Морська.

Штрафи за порушення ПДР

Водіям нагадують про штрафи за перевищення швидкості: 340 грн за перевищення на понад 20 км/год та 1 700 грн за перевищення на понад 50 км/год. Ознайомитися зі всіма локаціями, де встановлені комплекси автоматичної фіксації порушень, можна за посиланням.