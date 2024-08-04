Більше не Олександра Невського - яку назву отримав провулок в Одесі

Провулок Олександра Невського в Одесі. Фото: скриншот з google.maps

У Київському районі міста Одеси 3-й провулок Олександра Невського офіційно перейменовано на честь видатного українського митця Василя Кричевського. Він був відомим українським художником, архітектором, графіком та дизайнером.

Про це у неділю, 4 серпня, повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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Український митець Василь Кричевський. Фото: ОМР

Ким був Василь Кричевський

Василь Григорович Кричевський був однією з найхаризматичніших постатей українського мистецтва першої половини ХХ століття. Митець заслужено вважається основоположником української книжкової графіки, відродивши загублене з XVIII століття мистецтво оформлення української книги. Він самостійно створив дизайни для 90 обкладинок різних видань.

Книга, яку оформлював Василь Кричевський. Фото: ОМР

Кричевський і кінематографія

У вітчизняному кінематографі Василь Кричевський започаткував професію художника-оформлювача. Він працював з багатьма видатними режисерами довоєнного періоду, зокрема й на Одеській кінофабриці.

Створення герба

У 1918 році за ескізами Кричевського було затверджено малий і великий герби Української Народної Республіки. Його ескізи також частково використовувалися при розробці зовнішнього вигляду грошових знаків незалежної України на початку 1990-х.

Створений герб Української Народної Республіки. Фото: ОМР

Також, за проєктами Кричевського виготовляли килими, вибійки, меблі, вишивки та посуд — все це він творив, черпаючи натхнення з мистецької творчості українського народу.

Василь Кричевський і викладацька діяльність

Василь Кричевський був одним з організаторів та першим ректором Української Академії Мистецтв, а також ініціював створення Українського архітектурного інституту, де викладав протягом 1922-1941 років.