Більше не Олександра Невського - яку назву отримав провулок в Одесі

В Одесі перейменували провулок Олександра Невського — яка нова назва
У Київському районі міста Одеси 3-й провулок Олександра Невського офіційно перейменовано на честь видатного українського митця Василя Кричевського. Він був відомим українським художником, архітектором, графіком та дизайнером.
Про це у неділю, 4 серпня, повідомила пресслужба Одеської міської ради.
Ким був Василь Кричевський
Василь Григорович Кричевський був однією з найхаризматичніших постатей українського мистецтва першої половини ХХ століття. Митець заслужено вважається основоположником української книжкової графіки, відродивши загублене з XVIII століття мистецтво оформлення української книги. Він самостійно створив дизайни для 90 обкладинок різних видань.
Кричевський і кінематографія
У вітчизняному кінематографі Василь Кричевський започаткував професію художника-оформлювача. Він працював з багатьма видатними режисерами довоєнного періоду, зокрема й на Одеській кінофабриці.
Створення герба
У 1918 році за ескізами Кричевського було затверджено малий і великий герби Української Народної Республіки. Його ескізи також частково використовувалися при розробці зовнішнього вигляду грошових знаків незалежної України на початку 1990-х.
Також, за проєктами Кричевського виготовляли килими, вибійки, меблі, вишивки та посуд — все це він творив, черпаючи натхнення з мистецької творчості українського народу.
Василь Кричевський і викладацька діяльність
Василь Кричевський був одним з організаторів та першим ректором Української Академії Мистецтв, а також ініціював створення Українського архітектурного інституту, де викладав протягом 1922-1941 років.
Читайте Новини.LIVE!