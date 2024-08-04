Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі перейменували провулок Олександра Невського — яка нова назва arrow

В Одесі перейменували провулок Олександра Невського — яка нова назва

4 серпня 2024 13:00
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Більше не Олександра Невського - яку назву отримав провулок в Одесі
Провулок Олександра Невського в Одесі. Фото: скриншот з google.maps
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У Київському районі міста Одеси 3-й провулок Олександра Невського офіційно перейменовано на честь видатного українського митця Василя Кричевського. Він був відомим українським художником, архітектором, графіком та дизайнером.

Про це у неділю, 4 серпня, повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:
В Одесі перейменували провулок Олександра Невського — яка нова назва - фото 1
Український митець Василь Кричевський. Фото: ОМР

Ким був Василь Кричевський

Василь Григорович Кричевський був однією з найхаризматичніших постатей українського мистецтва першої половини ХХ століття. Митець заслужено вважається основоположником української книжкової графіки, відродивши загублене з XVIII століття мистецтво оформлення української книги. Він самостійно створив дизайни для 90 обкладинок різних видань.

В Одесі перейменували провулок Олександра Невського — яка нова назва - фото 2
Книга, яку оформлював Василь Кричевський. Фото: ОМР

Кричевський і кінематографія

У вітчизняному кінематографі Василь Кричевський започаткував професію художника-оформлювача. Він працював з багатьма видатними режисерами довоєнного періоду, зокрема й на Одеській кінофабриці.

Створення герба

У 1918 році за ескізами Кричевського було затверджено малий і великий герби Української Народної Республіки. Його ескізи також частково використовувалися при розробці зовнішнього вигляду грошових знаків незалежної України на початку 1990-х.

Герб України
Створений герб Української Народної Республіки. Фото: ОМР

Також, за проєктами Кричевського виготовляли килими, вибійки, меблі, вишивки та посуд — все це він творив, черпаючи натхнення з мистецької творчості українського народу.

Василь Кричевський і викладацька діяльність

Василь Кричевський був одним з організаторів та першим ректором Української Академії Мистецтв, а також ініціював створення Українського архітектурного інституту, де викладав протягом 1922-1941 років.

Також важливі новини дня по темі:

Одеса Одеська область декомунізація Одеська ОДА Новини Одеси перейменування

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:07 Відомі призові Харлан та інших українських шаблісток за Олімпійські ігри-2024

14:04 Понад 80 мільйонів на реконструкцію ліцею — на Одещині новий тендер

14:02 У Києві обмежать рух на Севастопольській площі — яка причина

13:45 Космічної загрози не уникнути — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:38 Львів увійшов у ТОП-5 найбажаніших міст для навчання

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

13:33 Чорне море під наглядом Poseidon — деталі місії розвідника

13:32 Ломаченко полетів у США і на вулиці мало не побився з чемпіоном світу — відео

13:25 Росія перекинула на Донеччину й Луганщину ще більше силовиків Росгвардії — з якою метою

13:19 Масова загибель сірих ворон під Києвом — що кажуть науковці

13:00 В Одесі перейменували провулок Олександра Невського — яка нова назва

14:07 Відомі призові Харлан та інших українських шаблісток за Олімпійські ігри-2024

14:04 Понад 80 мільйонів на реконструкцію ліцею — на Одещині новий тендер

14:02 У Києві обмежать рух на Севастопольській площі — яка причина

13:45 Космічної загрози не уникнути — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:38 Львів увійшов у ТОП-5 найбажаніших міст для навчання

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

13:33 Чорне море під наглядом Poseidon — деталі місії розвідника

13:32 Ломаченко полетів у США і на вулиці мало не побився з чемпіоном світу — відео

13:25 Росія перекинула на Донеччину й Луганщину ще більше силовиків Росгвардії — з якою метою

13:19 Масова загибель сірих ворон під Києвом — що кажуть науковці

13:00 В Одесі перейменували провулок Олександра Невського — яка нова назва

Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

Text

19:10 Щоб так поводитися, потрібен досвід — Фейгін про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Text

17:44 Спочатку свист, а за секунду все в склі — хірург з Охматдиту пригадав атаку РФ по лікарні

Text

17:30 Лікар з найвідомішого у світі фото "Охматдиту" вперше відреагував на фейки про себе

Text

17:23 Масштабний обмін в'язнями між Заходом та РФ — Кисельов відмітив важливу деталь

Text

16:02 Політичний експерт Матвієнко відповів, чи готова Україна до перемир'я

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

14:35 Фейгін пояснив, чому Росія погодилася на обмін ув'язненими зі США

2 серпня 2024
Text

23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

Text

18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Text

18:09 Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 На Лиманському напрямку росіяни шукають точку для прориву — військовий поділився деталями

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині