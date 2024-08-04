Пожежа на Софіївській: в лікарні помер рятувальник, який постраждав під час гасіння вогню

Рятувальник Володимир Александрюк. Фото: скриншот

У лікарні помер рятувальник, який постраждав під час пожежі в Одесі на вулиці Софіївській. Володимир Александрюк отримав серйозні опіки під час гасіння вогню у житловому будинку.

Про це у неділю, 4 серпня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Пожежник Володимир Александрюк

47-річний Володимир Александрюк був старшим помічником начальника чергової зміни оперативно-кординаційного центру. Він отримав тяжкі опіки під час гасіння пожежі на даху триповерхового житлового будинку.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

"Медики робили все можливе, але врятувати нашого колегу не вдалося. Рятувальники Одещини глибоко сумують з приводу смерті побратима-вогнеборця та висловлюють свої співчуття рідним і близьким. У нашій пам’яті Володимир назавжди залишиться справжнім другом, професіоналом своєї справи, чуйною та доброю людиною", — написали в пресслужбі ДСНС.

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Пожежа виникла 30 липня в центрі міста. Рятувальники активно боролися з вогнем, що охопив дах старої будівлі. В процесі гасіння троє вогнеборців, включаючи Володимира Александрюка, постраждали й були госпіталізовані до медичних закладів.

Рятувальники зазначають, що цей випадок був особливо складним через особливості конструкції старого будинку. Стіни будівлі містили матеріали, які легко займаються, що ускладнювало боротьбу з вогнем.