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В Одесі у лікарні помер рятувальник, який постраждав під час гасіння пожежі на Софіївській

4 серпня 2024 12:31
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Пожежа на Софіївській: в лікарні помер рятувальник, який постраждав під час гасіння вогню
Рятувальник Володимир Александрюк. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У лікарні помер рятувальник, який постраждав під час пожежі в Одесі на вулиці Софіївській. Володимир Александрюк отримав серйозні опіки під час гасіння вогню у житловому будинку.  

Про це у неділю, 4 серпня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області. 

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Пожежник Володимир Александрюк

47-річний Володимир Александрюк був старшим помічником начальника чергової зміни оперативно-кординаційного центру. Він отримав тяжкі опіки під час гасіння пожежі на даху триповерхового житлового будинку. 

В Одесі у лікарні помер рятувальник, який постраждав під час гасіння пожежі на Софіївській - фото 1
Допис ДСНС. Фото: скриншот

"Медики робили все можливе, але врятувати нашого колегу не вдалося. Рятувальники Одещини глибоко сумують з приводу смерті побратима-вогнеборця та висловлюють свої співчуття рідним і близьким. У нашій пам’яті Володимир назавжди залишиться справжнім другом, професіоналом своєї справи, чуйною та доброю людиною", — написали в пресслужбі ДСНС.

Більше про пожежу на Софіївській

Пожежа виникла 30 липня в центрі міста. Рятувальники активно боролися з вогнем, що охопив дах старої будівлі. В процесі гасіння троє вогнеборців, включаючи Володимира Александрюка, постраждали й були госпіталізовані до медичних закладів.

Рятувальники зазначають, що цей випадок був особливо складним через особливості конструкції старого будинку. Стіни будівлі містили матеріали, які легко займаються, що ускладнювало боротьбу з вогнем.

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Одеса пожежа ДСНС Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси рятувальники вогонь

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