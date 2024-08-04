Пожар на Софиевской: в больнице скончался спасатель, пострадавший во время тушения огня

В Одессе в больнице скончался спасатель, пострадавший во время тушения пожара на Софиевской
В больнице скончался спасатель, пострадавший во время пожара в Одессе на улице Софиевской. Владимир Александрюк получил серьезные ожоги во время тушения огня в жилом доме.
Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Пожарный Владимир Александрюк
47-летний Владимир Александрюк был старшим помощником начальника очередной смены оперативно-координационного центра. Он получил тяжелые ожоги во время тушения пожара на крыше трехэтажного жилого дома.
"Медики делали все возможное, но спасти нашего коллегу не удалось. Спасатели Одесчины глубоко скорбят по поводу смерти побратима-огнеборца и выражают свои соболезнования родным и близким. В нашей памяти Владимир навсегда останется настоящим другом, профессионалом своего дела, чутким и добром", — написали в пресс-службе ГСЧС.
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Пожар возник 30 июля в центре города. Спасатели активно боролись с огнем, охватившим крышу старого здания. В процессе тушения трое пожарных, включая Владимира Александрюка, пострадали и были госпитализированы в медицинские учреждения.
Спасатели отмечают, что этот случай был особенно сложным из-за особенностей конструкции старого дома. Стены здания содержали легковоспламеняющиеся материалы, что усложняло борьбу с огнем.
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