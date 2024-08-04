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В Одессе в больнице скончался спасатель, пострадавший во время тушения пожара на Софиевской

4 августа 2024 12:31
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пожар на Софиевской: в больнице скончался спасатель, пострадавший во время тушения огня
Спасатель Владимир Александрюк. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В больнице скончался спасатель, пострадавший во время пожара в Одессе на улице Софиевской. Владимир Александрюк получил серьезные ожоги во время тушения огня в жилом доме.

Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Пожарный Владимир Александрюк

47-летний Владимир Александрюк был старшим помощником начальника очередной смены оперативно-координационного центра. Он получил тяжелые ожоги во время тушения пожара на крыше трехэтажного жилого дома.

В Одессе в больнице скончался спасатель, пострадавший во время тушения пожара на Софиевской - фото 1
Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

"Медики делали все возможное, но спасти нашего коллегу не удалось. Спасатели Одесчины глубоко скорбят по поводу смерти побратима-огнеборца и выражают свои соболезнования родным и близким. В нашей памяти Владимир навсегда останется настоящим другом, профессионалом своего дела, чутким и добром", — написали в пресс-службе ГСЧС.

Больше о пожаре на Софиевской

Пожар возник 30 июля в центре города. Спасатели активно боролись с огнем, охватившим крышу старого здания. В процессе тушения трое пожарных, включая Владимира Александрюка, пострадали и были госпитализированы в медицинские учреждения.

Спасатели отмечают, что этот случай был особенно сложным из-за особенностей конструкции старого дома. Стены здания содержали легковоспламеняющиеся материалы, что усложняло борьбу с огнем.

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