Пожежа в центрі Одеси сьогодні, 30 липня: що відомо

Пожежа в центрі Одеси. Фото: скриншот

Сьогодні у місті Одесі на розі вул. Ольгіївської та пров. Ляпунова в одному із житлових будинків сталось загоряння. На місці працюють рятувальники ДСНС та медки.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

Читайте також:

Деталі пожежі

Служба порятунку отримала виклик про пожежу та оперативно виїхала на місце події. Наразі працюють вогнеборці та медики. Відомо, що вдалось врятувати мешканку з третього поверху будинку — жінку зняли за допомогою крану.

На місці пожежі в Одесі працюють медики та рятувальники. Фото: скриншот з відео

Пожежі на Одещині

Нагадаємо, що у передмісті Одеси сьогодні горів пасажирський автобус. Рятувальники оперативно загасили пожежу, на місці працювало 11 співробітників ДСНС.

Також Одеській області сталось три масштабні пожежі, внаслідок двох із них є постраждалі. Завдяки злагодженим діям ДСНС вдалося уникнути великих втрат. Причини займання в кожному з випадків наразі встановлюються, а постраждалим вже надали усю необхідну допомогу.