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Пожежа у центрі Одеси — горить житловий будинок

30 липня 2024 13:05
Верзілова Єлизавета - редактор
Пожежа в центрі Одеси сьогодні, 30 липня: що відомо
Пожежа в центрі Одеси. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні у місті Одесі на розі вул. Ольгіївської та пров. Ляпунова в одному із житлових будинків сталось загоряння. На місці працюють рятувальники ДСНС та медки.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Деталі пожежі

Служба порятунку отримала виклик про пожежу та оперативно виїхала на місце події. Наразі працюють вогнеборці та медики. Відомо, що вдалось врятувати мешканку з третього поверху будинку — жінку зняли за допомогою крану.  

Пожежа у центрі Одеси
На місці пожежі в Одесі працюють медики та рятувальники. Фото: скриншот з відео

Пожежі на Одещині

Нагадаємо, що у передмісті Одеси сьогодні горів пасажирський автобус. Рятувальники оперативно загасили пожежу, на місці працювало 11 співробітників ДСНС. 

Також Одеській області сталось три масштабні пожежі, внаслідок двох із них є постраждалі. Завдяки злагодженим діям ДСНС вдалося уникнути великих втрат. Причини займання в кожному з випадків наразі встановлюються, а постраждалим вже надали усю необхідну допомогу.

Одеса пожежа ДСНС медики Одеська область Новини Одеси рятувальники

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