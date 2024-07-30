Пожежа в центрі Одеси сьогодні, 30 липня: що відомо

Пожежа у центрі Одеси — горить житловий будинок
Сьогодні у місті Одесі на розі вул. Ольгіївської та пров. Ляпунова в одному із житлових будинків сталось загоряння. На місці працюють рятувальники ДСНС та медки.
Про це повідомляють користувачі соцмереж.
Деталі пожежі
Служба порятунку отримала виклик про пожежу та оперативно виїхала на місце події. Наразі працюють вогнеборці та медики. Відомо, що вдалось врятувати мешканку з третього поверху будинку — жінку зняли за допомогою крану.
Пожежі на Одещині
Нагадаємо, що у передмісті Одеси сьогодні горів пасажирський автобус. Рятувальники оперативно загасили пожежу, на місці працювало 11 співробітників ДСНС.
Також Одеській області сталось три масштабні пожежі, внаслідок двох із них є постраждалі. Завдяки злагодженим діям ДСНС вдалося уникнути великих втрат. Причини займання в кожному з випадків наразі встановлюються, а постраждалим вже надали усю необхідну допомогу.
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