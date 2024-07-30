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Під Одесою загорівся пасажирський автобус — які наслідки

30 липня 2024 12:37
Верзілова Єлизавета - редактор
Загоряння рейсового автобусу під Одесою сьогодні: деталі
Горить рейсовий автобус на Одещині. Фото: скриншот з відео
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 30 липня, у передмісті Одеси загорівся пасажирський автобус. На місце оперативно приїхали рятувальники та загасили пожежу, що охопила площу п'ять квадратних метрів.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомили джерела в ДСНС.

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Загоряння сталось між селами Крижанівка та Ліски. На місці працювали 11 вогнеборців та до тушіння пожежі залучалось дві одиниці техніки. 

"О 11:43 пожежу ліквідовано на площі 5 м2. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та збиток встановлюються", — повідомили у ДСНС.

Інші інциденти на дорогах

Ми писали, сьогодні, 30 липня, поблизу села Великий Дальник на Одещині сталася аварія. Там зіткнулися рейсовий автобус із пасажирами та військова автівка, тому на місці інциденту утворились значні затори.

Також ми повідомляли, що раніше загорівся автобус, який прямував з Одеси до столиці Болгарії Софії. Це сталося на ділянці дороги на мосту Бреїла, що в Румунії.

Одеса пожежа ДСНС Одеська область Новини Одеси автобуси

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