Загоряння рейсового автобусу Одеса-Софія: деталі

Не доїхали до пункту призначення — автобус з одеситами загорівся по дорозі
У мережі шириться відеозапис, на якому видно, як горить рейсовий автобус. За даними користувачів, він прямував з Одеси до столиці Болгарії — Софії.
Про це повідомляють користувачі соцмереж.
Горів рейсовий автобус
Загоряння сталось на ділянці дороги на мосту Бреїла, що в Румунії. З відео видно, що компанією-перевізником є FlixBus. Однак офіційного коментаря від автобусної лінії наразі не було.
"Ну, за нами мають ж прислати інший автобус. Я так гадаю", — каже одна з пасажирок.
Пасажири зі своїми речима почали одразу відходити від місця події та йти у напрямку руху автобусу. Наразі невідомо, що стало причиною загоряння та які наслідки інциденту.
Інші інциденти на дорогах
Ми писали, що в Одесі сталась аварія у Київському районі. Там машина інкасаторів наїхала на місцевого жителя, який переходив дорогу у невстановленому місці. Одесит загинув від отриманих травм.
Також ми писали, що у Приморському районі Одеси сталась ДТП через непрацюючі світлофори. В результаті аварії постраждали четверо людей, з них — двоє дітей.
Додамо, що у Львівській області вогнеборці ліквідували пожежу в автобусі, який перевозив дітей. На щастя, обійшлося без постраждалих.
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