Загоряння рейсового автобусу Одеса-Софія: деталі

Горить автобус. Фото: скриншот

У мережі шириться відеозапис, на якому видно, як горить рейсовий автобус. За даними користувачів, він прямував з Одеси до столиці Болгарії — Софії.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Загоряння сталось на ділянці дороги на мосту Бреїла, що в Румунії. З відео видно, що компанією-перевізником є FlixBus. Однак офіційного коментаря від автобусної лінії наразі не було.

"Ну, за нами мають ж прислати інший автобус. Я так гадаю", — каже одна з пасажирок.

Пасажири зі своїми речима почали одразу відходити від місця події та йти у напрямку руху автобусу. Наразі невідомо, що стало причиною загоряння та які наслідки інциденту.

Інші інциденти на дорогах

Ми писали, що в Одесі сталась аварія у Київському районі. Там машина інкасаторів наїхала на місцевого жителя, який переходив дорогу у невстановленому місці. Одесит загинув від отриманих травм.



Також ми писали, що у Приморському районі Одеси сталась ДТП через непрацюючі світлофори. В результаті аварії постраждали четверо людей, з них — двоє дітей.



Додамо, що у Львівській області вогнеборці ліквідували пожежу в автобусі, який перевозив дітей. На щастя, обійшлося без постраждалих.