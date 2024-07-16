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Не доехали до пункта назначения — автобус с одесситами загорелся по дороге

16 июля 2024 11:21
Верзилова Єлизавета - редактор
Возгорание рейсового автобуса Одесса-София: детали
Горит автобус. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

В сети распространяется видеозапись, на которой видно, как горит рейсовый автобус. По данным пользователей, он направлялся из Одессы в столицу Болгарии Софию.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Возгорание произошло на участке дороги на мосту Бреила в Румынии. Из видео видно, что перевозчиком является FlixBus. Однако официального комментария от автобусной линии пока не было.

"Ну, за нами должны прислать другой автобус. Я так думаю", — говорит одна из пассажирок.

Пассажиры со своими вещами начали отходить от места происшествия и идти в направлении движения автобуса. На данный момент неизвестно, что стало причиной возгорания и каковы последствия инцидента.

Другие инциденты на дорогах

Мы писали, что в Одессе случилась авария в Киевском районе. Там машина инкассаторов наехала на местного жителя, переходившего дорогу в неустановленном месте. Одессит погиб от полученных травм.

Также мы писали, что в Приморском районе Одессы произошло ДТП из-за неработающих светофоров. В результате аварии пострадали четыре человека, из них двое детей.

Добавим, что во Львовской области пожарные ликвидировали пожар в автобусе, который перевозил детей. К счастью, обошлось без пострадавших.

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