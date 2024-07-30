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Под Одессой загорелся пассажирский автобус — какие последствия

30 июля 2024 12:37
Верзилова Єлизавета - редактор
Возгорание рейсового автобуса под Одессой сегодня: детали
Горит рейсовый автобус в Одесской области. Фото: скриншот с видео
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 30 июля, в пригороде Одессы загорелся пассажирский автобус. На место оперативно приехали спасатели и потушили пожар, охвативший площадь пять квадратных метров.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили источники в ГСЧС.

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Возгорание автобуса

Возгорание произошло между селами Крыжановка и Лески. На месте работали 11 пожарных и к тушению огня привлекалось две единицы техники.

"В 11:43 пожар ликвидирован на площади 5 м2. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются", — сообщили в ГСЧС.

Другие инциденты на дорогах

Мы писали, сегодня, 30 июля, вблизи села Большой Дальник в Одесской области произошла авария. Там столкнулись рейсовый автобус с пассажирами и военный автомобиль, поэтому на месте инцидента образовались значительные пробки.

Также мы сообщали, что ранее загорелся автобус, следовавший из Одессы в столицу Болгарии Софии. Это произошло на участке дороги на мосту Бреила в Румынии.

Одесса пожар ГСЧС Одесская область Новости Одессы автобусы

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