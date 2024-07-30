ДТП на трасі Одеса-Рені сьогодні, 30 липня: деталі

Мікроавтобус потрапив у ДТП. Ілюстративне фото: KPP Świebodzin

Сьогодні, 30 липня, поблизу села Великий Дальник на Одещині сталася аварія. Наразі рух автодорогою М-15 дуже сильно ускладнений — там зіткнулися рейсовий автобус із пасажирами та військова автівка.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

Читайте також:

Аварія на Одещині

Відомо, що ДТП трапилося в межах села Великий Дальник, що менше ніж за 10 км від Одеси. В результаті зіткнення тріснуло лобове скло автобусу, а автомобіль військових перекинувся на узбіччя. На місці працюють медики для надання усієї необхідної допомоги. Причини зіткнення наразі невідомі. За даними користувачів, жертв в результаті аварії немає, про постраждалих поки що не повідомляється.

Затори внаслідок аварії зараз, 30 липня. Фото: скриншот

Зараз за даними картографічного сервісу Google Maps на цьому місці утворився затор, який тягнеться на понад три кілометри. Рух ускладнено в обидва боки.

Інші ДТП на Одещині

Ми писали, що в Одесі сталася аварія на вулиці Чорноморського Козацтва. Там зіткнулися два автомобілі, внаслідок цього постраждала 11-річна дівчинка. Її ушпиталили.

Також раніше у селі Майорське сталася смертельна ДТП. Поліція затримала 34-річного водія, який вчинив наїзд на пішохода і втік з місця події. В його крові виявили високий рівень алкоголю.

Додамо, що в межах села Орлівка 37-річна водійка їхала на високій швидкості та не помітила хлопчика, який вибіг на дорогу. Внаслідок цього дитина отримала травми, несумісні з життям. Хлопчик помер у лікарні. Місцеві мешканці виходили на протест, аби домогтись від влади убезпечити ділянку траси.