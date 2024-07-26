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Траса Одеса — Рені перекрита — люди вимагають убезпечити їхнє село

26 липня 2024 12:22
Верзілова Єлизавета - редактор
Протест на Одещині: делянка траси М-15 перекрита
Мітинг на трасі Одеса — Рені. Фото: Ізмаїльської РДА.
Верзілова Єлизавета - редактор

На Одещині жителі Орлівки вийшли на вулицю та перекрили рух на ділянці траси М-15, вимагаючи убезпечити її від ДТП. Це сталось на ґрунті того, що там легковий автомобіль "ВАЗ" наїхав на шестирічного хлопчика, який помер від отриманих травм. 

Про це повідомили у пресслужбі Ізмаїльської РДА.

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Протест в Орлівці

Місцеві жителі Орлівки, що на Одещині, вийшло на протест та перекрили автодорогу М-15, вимагаючи від влади убезпечити дану ділянку траси. В.о. голови Ізмаїльської РДА Сергій Проданов та Ренійський міський голова Ігор Плєхов обговорити ситуацію мітингувальниками. Там вирішили встановити "лежачих поліцейських". 

Протести в Орлівці
Допис про мітинг місцевих жителів. Фото: скриншот

Причини протесту

Правоохоронці попередньо встановили, що в межах села Орлівка 37–річна водійка їхала на високій швидкості та не помітила хлопчика, який вибіг на дорогу. Внаслідок цього дитина отримала травми несумісні з життям. Він помер у лікарні.

Збили хлопчика на Одещині
Смертельна ДТП на Одещині. Фото: Нацполіція

Наразі вирішують питання про оголошення жінці про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.  Цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років.

ДТП на Одещині

Ми писали, що в Хаджибейському районі Одеси сталася масштабна дорожня-транспортна пригода за участі маршрутного таксі, внаслідок якої постраждали 13 людей. Причиною стала аномальна спека, через яку водієві стало зле та він врізався у вантажівку. 

Також раніше на автодорозі Одеської області водій мотоцикла "Ямаха" виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці. Поліція розслідує інцидент, транспортні засоби поміщено на арештмайданчик.

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