ДТП в Одесі: постраждало 13 людей

Аварія з рейсовим автобусом в Одесі. Фото: Нацполіція

Сьогодні в Хаджибейському районі Одеси сталася масштабна дорожня-транспортна пригода за участі маршрутного таксі, внаслідок якої постраждали 13 людей. Наразі поліція встановлює всі обставини події, а пасажирам надається медична допомога.

Про це у суботу, 20 липня, повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі ДТП

На Об'їзній дорозі, на перехресті вулиць Михайла Грушевського та Хуторської, під час руху в напрямку центра міста, водієві рейсового автобусу раптового стало зле, внаслідок чого він не впорався з керуванням та наїхав на запарковану в правій смузі вантажівку з напівпричепом.

Зіткнулися автобус та причеп в Одесі. Фото: ЕМД в Одеській області.

Наслідки та стан постраждалих

В центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області зазначили, що на місце були направлені чотири бригади. Внаслідок аварії постраждали 13 людей — 12 пасажирів та водій автобусу. Госпіталізовані жінки 35, 59 та 67 років і 55-річний чоловік.

Допис медиків. Фото: скриншот

"Важкі погодні умови та недотримання правил дорожнього руху призводять, на жаль, до фатальних наслідків для людей. Тому в черговий раз звертаємося до всіх автовласників: будьте уважними під час руху, дотримуйтесь правил, і особливо швидкісного режиму. Дбайте про своє життя та життя пасажирів", — закликають медики.

Автопригоди на Одещині

Ми писали, що на автодорозі Одеської області водій мотоцикла "Ямаха" виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці. Поліція розслідує інцидент, транспортні засоби поміщено на арештмайданчик.

Також раніше в Одесі на вулиці Михайла Грушевського сталася смертельна аварія. Водій легковика збив 9-річного хлопчика, який загинув на місці.