ДТП в Одессе: пострадали 13 человек

Авария с рейсовым автобусом в Одессе. Фото: Нацполиция

Сегодня в Хаджибейском районе Одессы произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси, в результате которого пострадали 13 человек. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, а пассажирам оказывается медицинская помощь.

Об этом в субботу, 20 июля, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Подробности ДТП

На Объездной дороге, на перекрестке улиц Михаила Грушевского и Хуторской, во время движения в направлении центра города, водителю рейсового автобуса внезапного стало плохо, в результате чего он не справился с управлением и наехал на запаркованный в правой полосе грузовик с полуприцепом.

Столкнулись автобус и прицеп в Одессе. Фото: ЭМП в Одесской области.

Последствия и состояние пострадавших

В центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области отметили, что на место были направлены четыре бригады. В результате аварии пострадали 13 человек — 12 пассажиров и водитель автобуса. Госпитализированы женщины 35, 59 и 67 лет и 55-летний мужчина.

Сообщение медиков. Фото: скриншот

"Тяжелые погодные условия и несоблюдение правил дорожного движения приводят, к сожалению, к роковым последствиям для людей. Поэтому в очередной раз обращаемся ко всем автовладельцам: будьте внимательны во время движения, соблюдайте правила, и особенно скоростной режим. Заботьтесь о своей жизни и жизни пассажиров", — призывают медики.

Автопроисшествия в Одесской области

Мы писали, что на автодороге Одесской области водитель мотоцикла "Ямаха" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. От полученных травм мотоциклист погиб на месте. Полиция расследует инцидент, транспортные средства помещены на арестплощадку.

Также ранее в Одессе на улице Михаила Грушевского произошла смертельная авария. Водитель легковушки сбил 9-летнего мальчика, погибшего на месте.