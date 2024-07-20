Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Водителю стало плохо — в аварии в Одессе пострадали 13 человек arrow

Водителю стало плохо — в аварии в Одессе пострадали 13 человек

20 июля 2024 15:14
Верзилова Єлизавета - редактор
ДТП в Одессе: пострадали 13 человек
Авария с рейсовым автобусом в Одессе. Фото: Нацполиция
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня в Хаджибейском районе Одессы произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси, в результате которого пострадали 13 человек. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, а пассажирам оказывается медицинская помощь.

Об этом в субботу, 20 июля, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Подробности ДТП

На Объездной дороге, на перекрестке улиц Михаила Грушевского и Хуторской, во время движения в направлении центра города, водителю рейсового автобуса внезапного стало плохо, в результате чего он не справился с управлением и наехал на запаркованный в правой полосе грузовик с полуприцепом.

Авария в Одесской области
Столкнулись автобус и прицеп в Одессе. Фото: ЭМП в Одесской области.

Последствия и состояние пострадавших

В центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области отметили, что на место были направлены четыре бригады. В результате аварии пострадали 13 человек — 12 пассажиров и водитель автобуса. Госпитализированы женщины 35, 59 и 67 лет и 55-летний мужчина.

Медики о пострадавших в аварии.
Сообщение медиков. Фото: скриншот

"Тяжелые погодные условия и несоблюдение правил дорожного движения приводят, к сожалению, к роковым последствиям для людей. Поэтому в очередной раз обращаемся ко всем автовладельцам: будьте внимательны во время движения, соблюдайте правила, и особенно скоростной режим. Заботьтесь о своей жизни и жизни пассажиров", — призывают медики.

Автопроисшествия в Одесской области

Мы писали, что на автодороге Одесской области водитель мотоцикла "Ямаха" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. От полученных травм мотоциклист погиб на месте. Полиция расследует инцидент, транспортные средства помещены на арестплощадку.

Также ранее в Одессе на улице Михаила Грушевского произошла смертельная авария. Водитель легковушки сбил 9-летнего мальчика, погибшего на месте.

ДТП Одесса авария полиция медики Одесская область Новости Одессы автобусы водители жара травма

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня