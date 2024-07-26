Протест в Одесской области: участок трассы М-15 перекрыт

Митинг на трассе Одесса – Рени. Фото: Измаильской РГА.

В Одесской области жители Орловки вышли на улицу и перекрыли движение на участке трассы М-15, требуя обезопасить ее от ДТП. Это произошло на почве того, что там легковой автомобиль "ВАЗ" наехал на шестилетнего мальчика, который умерот полученных травм.

Об этом сообщили в пресс-службе Измаильской РГА .

Читайте также:

Протест в Орловке

Местные жители Орловки на Одесщине вышли на протест и перекрыли автодорогу М-15, требуя от властей обезопасить данный участок трассы. И.о. главы Измаильской РГА Сергей Проданов и Ренийский городской голова Игорь Плехов обсудить ситуацию митингующими. Там решили установить "лежачих полицейских".

Сообщение о митинге местных жителей. Фото: скриншот

Причины протеста

Правоохранители предварительно установили, что в пределах села Орловка 37-летняя водитель ехала на высокой скорости и не заметила выбежавшего на дорогу мальчика. В результате ребенок получил травмы несовместимые с жизнью. Он скончался в больнице.

Смертельное ДТП в Одесской области. Фото: Нацполиция

Решается вопрос об объявлении женщине о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего. Это преступление карается лишением свободы сроком до восьми лет.

ДТП в Одесской области

Мы писали, что в Хаджибейском районе Одессы произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси, в результате которого пострадали 13 человек. Причиной стала аномальная жара, из-за которой водителю стало плохо и он врезался в грузовик.

Также ранее на автодороге Одесской области водитель мотоцикла "Ямаха" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. От полученных травм мотоциклист погиб на месте. Полиция расследует инцидент, транспортные средства помещены на арестплощадку.