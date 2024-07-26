Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Трасса Одесса — Рени перекрыта — люди требуют обезопасить их село arrow

Трасса Одесса — Рени перекрыта — люди требуют обезопасить их село

26 июля 2024 12:22
Верзилова Єлизавета - редактор
Протест в Одесской области: участок трассы М-15 перекрыт
Митинг на трассе Одесса – Рени. Фото: Измаильской РГА.
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одесской области жители Орловки вышли на улицу и перекрыли движение на участке трассы М-15, требуя обезопасить ее от ДТП. Это произошло на почве того, что там легковой автомобиль "ВАЗ" наехал на шестилетнего мальчика, который умерот полученных травм.

Об этом сообщили в пресс-службе Измаильской РГА .

Читайте также:

Протест в Орловке

Местные жители Орловки на Одесщине вышли на протест и перекрыли автодорогу М-15, требуя от властей обезопасить данный участок трассы. И.о. главы Измаильской РГА Сергей Проданов и Ренийский городской голова Игорь Плехов обсудить ситуацию митингующими. Там решили установить "лежачих полицейских".

Протесты в Орловке
Сообщение о митинге местных жителей. Фото: скриншот

Причины протеста

Правоохранители предварительно установили, что в пределах села Орловка 37-летняя водитель ехала на высокой скорости и не заметила выбежавшего на дорогу мальчика. В результате ребенок получил травмы несовместимые с жизнью. Он скончался в больнице.

Сбили мальчика в Одесской области
Смертельное ДТП в Одесской области. Фото: Нацполиция

Решается вопрос об объявлении женщине о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего. Это преступление карается лишением свободы сроком до восьми лет.

ДТП в Одесской области

Мы писали, что в Хаджибейском районе Одессы произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси, в результате которого пострадали 13 человек. Причиной стала аномальная жара, из-за которой водителю стало плохо и он врезался в грузовик.

Также ранее на автодороге Одесской области водитель мотоцикла "Ямаха" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. От полученных травм мотоциклист погиб на месте. Полиция расследует инцидент, транспортные средства помещены на арестплощадку.

ДТП Одесса митинг трагедия дети дороги Одесская область городской совет Новости Одессы водители люди

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

17 июля 2024

15:07В Китае бурно обсуждают вероятность инсульта у Си Цзиньпина, — СМИ