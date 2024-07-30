ДТП на трассе Одесса-Рени сегодня, 30 июля: детали

Микроавтобус попал в ДТП. Иллюстративное фото: KPP Świebodzin

Сегодня, 30 июля, вблизи села Большой Дальник в Одесской области произошла авария. В настоящее время движение по дороге М-15 очень сильно затруднено — там столкнулись рейсовый автобус с пассажирами и военный автомобиль.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Авария в Одесской области

Известно, что ДТП произошло в пределах села Великий Дальник, менее чем за 10 км от Одессы. В результате столкновения треснуло лобовое стекло автобуса, а автомобиль военных перевернулся на обочину. На месте работают медики для оказания всей необходимой помощи. Причины столкновения неизвестны. По данным пользователей, жертв в результате аварии нет, о пострадавших пока не сообщается.

Пробки в результате аварии сейчас, 30 июля. Фото: скриншот

Сейчас по данным картографического сервиса Google Maps на этом месте образовалась пробка, которая тянется более чем на три километра. Движение затруднено в обе стороны.

Другие ДТП в Одесской области

Мы писали, что в Одессе произошла авария по улице Черноморского Казачества. Там столкнулись два автомобиля, в результате этого пострадала 11-летняя девочка. Ее госпитализировали.

Также ранее в селе Майорское произошло смертельное ДТП. Полиция задержала 34-летнего водителя, совершившего наезд на пешехода и скрывшегося с места происшествия. В его крови был обнаружен высокий уровень алкоголя.

Добавим, что в пределах села Орловка 37-летняя водитель ехала на высокой скорости и не заметила выбежавшего на дорогу мальчика. В результате ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Мальчик скончался в больнице. Местные жители выходили на протест, чтобы добиться от властей обезопасить участок трассы.