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ДТП в Одесі — постраждала малолітня дівчинка

27 липня 2024 14:44
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі збили 11-річну дівчинку
Зіткнення машин в Одесі. Фото: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 27 липня, в Одесі сталася аварія. На вулиці Чорноморського Козацтва сталася зіткнулися два автомобілі, внаслідок цього постраждала 11-річна дівчинка. Її ушпиталили. 

Про це в суботу, 27 липня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Машини патрульних на місці ДТП. Фото: Нацполіція

Деталі аварії 

Поліція встановила, що малолітня дівчинка перебігала дорогу по пішохідному переходу на червоний сигнал світлофора. В цей час 45-річний водій автомобіля "Renault", який рухався на зелений сигнал світлофора, помітив дитину та різко повернув ліворуч, намагаючись уникнути наїзду. Однак, попри зусилля, він скоїв наїзд на дівчинку, після чого зіткнувся з автомобілем "Toyota", що рухався у крайній лівій смузі.

Стан дівчинки після аварії

Медики швидко доставили 11-річну до лікарні, де їй поставили попередні діагнози: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та перелом гомілки. Інші учасники автопригоди не постраждали. Керманичів обох автомобілів буде перевірено на стан сп'яніння.

Інші ДТП на Одещині

Нагадаємо,  26 липня, у селі Майорське сталася смертельна ДТП. Поліція затримала 34-річного водія, який вчинив наїзд на пішохода і втік з місця події. В його крові виявили високий рівень алкоголю.

Ми писали, що в межах села Орлівка 37–річна водійка їхала на високій швидкості та не помітила хлопчика, який вибіг на дорогу. Внаслідок цього дитина отримала травми, несумісні з життям. Хлопчик помер у лікарні. Сьогодні місцеві вийшли на протест, аби домогтись від влади убезпечити ділянку траси. 

Також раніше в Хаджибейському районі Одеси сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного таксі, внаслідок якої постраждали 13 людей. Причиною стала аномальна спека, через яку водієві стало зле та він врізався у вантажівку. 

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