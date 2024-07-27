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ДТП в Одессе — пострадала малолетняя девочка

27 июля 2024 14:44
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе сбили 11-летнюю девочку
Столкновение машин в Одессе. Фото: Нацполиция
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 27 июля, в Одессе произошла авария. На улице Черноморского Казачества произошло столкновение двух автомобилей, в результате этого пострадала 11-летняя девочка. Ее госпитализировали.

Об этом в субботу, 27 июля, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Патрульные машины на месте ДТП. Фото: Нацполиция

Детали аварии

Полиция установила, что малолетняя девочка перебегала дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В это время 45-летний водитель автомобиля Renault, двигавшийся на зеленый сигнал светофора, заметил ребенка и резко повернул налево, пытаясь избежать наезда. Однако, несмотря на усилия, он совершил наезд на девочку, после чего столкнулся с двигавшимся в крайней левой полосе автомобилем "Toyota".

Состояние девочки после аварии

Медики быстро доставили 11-летнюю в больницу, где ей поставили предварительные диагнозы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом голени. Другие участники происшествия не пострадали. Водители обоих автомобилей будут проверены на состояние опьянения.

Другие ДТП в Одесской области

Напомним, 26 июля, в селе Майорское произошло смертельное ДТП. Полиция задержала 34-летнего водителя, совершившего наезд на пешехода и скрывшегося с места происшествия. В его крови был обнаружен высокий уровень алкоголя.

Мы писали, что в пределах села Орловка 37-летняя водитель ехала на высокой скорости и не заметила выбежавшего на дорогу мальчика. В результате ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Мальчик скончался в больнице. Сегодня местные вышли на протест, чтобы добиться от властей обезопасить участок трассы.

Также ранее в Хаджибейском районе Одессы произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси, в результате которого пострадали 13 человек. Причиной стала аномальная жара, из-за которой водителю стало плохо и он врезался в грузовик.

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