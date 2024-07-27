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П'яний сів за кермо — водія, що спричинив смертельне ДТП на Одещині, затримано

27 липня 2024 12:33
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Смертельна аварія на Одещині: водій був п'яним
Поліцейський затримав підозрюваного. Фото ілюстративне: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Вчора, 26 липня, у селі Майорське сталася смертельна ДТП. Поліція затримала 34-річного водія, який вчинив наїзд на пішохода і втік з місця події. В його крові виявили високий рівень алкоголю.

Про це в суботу, 27 липня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі аварії 

За інформацією правоохоронців, про ДТП їх та медиків сповістив випадковий свідок. Лікарі, що прибули на місце, констатували смерть 20-річного місцевого жителя. Поліцейські швидко розшукали винуватця автопригоди, 34-річного чоловіка, за місцем його проживання. На території його домоволодіння був знайдений легковий автомобіль "BMW" з механічними пошкодженнями та біологічними слідами на кузові. Транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик.

Затриманий водій пояснив, що, рухаючись селом, виїхав на зустрічну смугу руху і ненавмисно здійснив наїзд на пішохода, який рухався по проїзній частині дороги в попутному напрямку. Після скоєного він не зупинився і покинув потерпілого та місце події.

Перевірка на стан сп'яніння показала, що в організмі водія було 1.14 проміле алкоголю, що у майже шість разів перевищує допустиму норму.

Смертельне ДТП на Одещині
Автівка, на якій водій скоїв смертельне ДТП. Фото: Нацполіція

Яке покарання

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до десяти років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк. Слідчі призначили низку судових експертиз. За результатами експертних висновків вирішуватиметься питання щодо повідомлення водію про підозру.

Інші ДТП на Одещині

Нагадаємо, 26 липня, по обіді поблизу села Великий Дальник на Одещині сталася аварія. Там зіткнулися дві фури та легкова автівка.

Ми писали, що в межах села Орлівка 37–річна водійка їхала на високій швидкості та не помітила хлопчика, який вибіг на дорогу. Внаслідок цього дитина отримала травми, несумісні з життям. Хлопчик помер у лікарні. Сьогодні місцеві вийшли на протест, аби домогтись від влади убезпечити ділянку траси. 

Також раніше в Хаджибейському районі Одеси сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного таксі, внаслідок якої постраждали 13 людей. Причиною стала аномальна спека, через яку водієві стало зле та він врізався у вантажівку. 

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