ДТП поблизу Одеси: на дорозі М-15 утворились значні затори

ДТП на дорозі. Ілюстративне фото: Нацполіція

Сьогодні, 26 липня, по обіді поблизу села Великий Дальник на Одещині сталася аварія. Наразі рух автодорогою М-15 дуже сильно ускладнений — там зіткнулися дві фури та легкова автівка.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Аварія на Одещині

Відомо, що ДТП трапилося неподалік села Великий Дальник, що менше ніж за 10 км від Одеси. Авторпригода сталася за участі вантажних автомобілів та легковика. Зараз за даними картографічного сервісу Google Maps на цьому місці утворився затор, який тягнеться на понад п'ять кілометрів. Рух ускладнено в обидва боки. Про постраждалих на зараз не повідомляється.

Затори на трасі через ДТП. Фото: скриншот

Інші ДТП на Одещині

Ми писали, що в межах села Орлівка 37–річна водійка їхала на високій швидкості та не помітила хлопчика, який вибіг на дорогу. Внаслідок цього дитина отримала травми несумісні з життям. Він помер у лікарні. Сьогодні місцеві вийшли на протест, аби домогтись від влади убезпечити ділянку траси.

Також раніше в Хаджибейському районі Одеси сталася масштабна дорожня-транспортна пригода за участі маршрутного таксі, внаслідок якої постраждали 13 людей. Причиною стала аномальна спека, через яку водієві стало зле та він врізався у вантажівку.