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Авария на трассе Одесса — Рени — движение сильно затруднено

26 июля 2024 12:41
Верзилова Єлизавета - редактор
ДТП вблизи Одессы: на дороге М-15 образовались значительные пробки
ДТП на дороге. Иллюстративное фото: Нацполиция
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 26 июля, после обеда вблизи села Великий Дальник в Одесской области произошла авария. В настоящее время движение по дороге М-15 очень сильно затруднено — там столкнулись две фуры и легковой автомобиль.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Известно, что ДТП произошло недалеко от села Великий Дальник, менее чем в 10 км от Одессы. Автор происшествие произошло при участии грузовых автомобилей и легковушки. Сейчас по данным картографического сервиса Google Maps на этом месте образовалась пробка, которая тянется более пяти километров. Движение затруднено в обе стороны. О пострадавших сейчас не сообщается.

Пробки на М-15 сейчас
Пробки на трассе из-за ДТП. Фото: скриншот

Другие ДТП в Одесской области

Мы писали, что в пределах села Орловка 37-летняя водитель ехала на высокой скорости и не заметила выбежавшего на дорогу мальчика. В результате ребенок получил травмы несовместимые с жизнью. Он скончался в больнице. Сегодня местные вышли на протест, чтобы добиться от властей обезопасить участок трассы.

Также ранее в Хаджибейском районе Одессы произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси, в результате которого пострадали 13 человек. Причиной стала аномальная жара, из-за которой водителю стало плохо и он врезался в грузовик.

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