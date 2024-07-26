ДТП вблизи Одессы: на дороге М-15 образовались значительные пробки

ДТП на дороге. Иллюстративное фото: Нацполиция

Сегодня, 26 июля, после обеда вблизи села Великий Дальник в Одесской области произошла авария. В настоящее время движение по дороге М-15 очень сильно затруднено — там столкнулись две фуры и легковой автомобиль.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Авария в Одесской области

Известно, что ДТП произошло недалеко от села Великий Дальник, менее чем в 10 км от Одессы. Автор происшествие произошло при участии грузовых автомобилей и легковушки. Сейчас по данным картографического сервиса Google Maps на этом месте образовалась пробка, которая тянется более пяти километров. Движение затруднено в обе стороны. О пострадавших сейчас не сообщается.

Пробки на трассе из-за ДТП. Фото: скриншот

Другие ДТП в Одесской области

Мы писали, что в пределах села Орловка 37-летняя водитель ехала на высокой скорости и не заметила выбежавшего на дорогу мальчика. В результате ребенок получил травмы несовместимые с жизнью. Он скончался в больнице. Сегодня местные вышли на протест, чтобы добиться от властей обезопасить участок трассы.

Также ранее в Хаджибейском районе Одессы произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси, в результате которого пострадали 13 человек. Причиной стала аномальная жара, из-за которой водителю стало плохо и он врезался в грузовик.