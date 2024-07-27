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Пьяный сел за руль — водитель, совершивший смертельное ДТП на Одесчине, задержан

27 июля 2024 12:33
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Смертельная авария в Одесской области: водитель был пьян
Полицейский задержал подозреваемого. Фото иллюстративное: Нацполиция
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Вчера, 26 июля, в селе Майорское произошло смертельное ДТП . Полиция задержала 34-летнего водителя, совершившего наезд на пешехода и скрывшегося с места происшествия. В его крови был обнаружен высокий уровень алкоголя.

Об этом в субботу, 27 июля, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Детали аварии

По информации правоохранителей, о ДТП их и медиков сообщил случайный свидетель. Прибывшие на место врачи констатировали смерть 20-летнего местного жителя. Полицейские быстро разыскали виновника происшествия, 34-летнего мужчину, по месту его жительства. На территории его домовладения был найден легковой автомобиль BMW с механическими повреждениями и биологическими следами на кузове. Транспортное средство изъяли и поместили на арестплощадку.

Задержанный водитель объяснил, что, двигаясь по селу, выехал на встречную полосу движения и нечаянно совершил наезд на пешехода, двигавшегося по проезжей части дороги в попутном направлении. После совершенного он не остановился и покинул потерпевшего и место происшествия.

Проверка на состояние опьянения показала, что в организме водителя было 1.14 промилле алкоголя, что почти в шесть раз превышает допустимую норму.

Смертельное ДТП в Одесской области
Автомобиль, на котором водитель совершил смертельное ДТП. Фото: Нацполиция

Какое наказание

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит до десяти лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок. Следователи назначили ряд судебных экспертиз. По результатам экспертных выводов будет решаться вопрос об уведомлении водителя о подозрении.

Другие ДТП в Одесской области

Напомним, 26 июля, после обеда вблизи села Большой Дальник в Одесской области произошла авария. Там столкнулись две фуры и легковой автомобиль.

Мы писали, что в пределах села Орловка 37-летняя водитель ехала на высокой скорости и не заметила выбежавшего на дорогу мальчика . В результате ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Мальчик скончался в больнице. Сегодня местные вышли на протест, чтобы добиться от властей обезопасить участок трассы.

Также ранее в Хаджибейском районе Одессы произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси, в результате которого пострадали 13 человек. Причиной стала аномальная жара, из-за которой водителю стало плохо и он врезался в грузовик.

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