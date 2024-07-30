Пожар в центре Одессы сегодня, 30 июля: что известно

Пожар в центре Одессы — горит жилой дом
Сегодня в городе Одессе на пересечении ул. Ольгиевская и пер. Ляпунова в одном из жилых домов произошло возгорание. На месте работают спасатели ГСЧС и медики.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Детали пожара
Служба спасения получила вызов о пожаре и оперативно выехала на место происшествия. Сейчас работают пожарные и медики. Известно, что удалось спасти жительницу третьего этажа дома — женщину сняли с помощью крана.
Пожары в Одесской области
Напомним, что в пригороде Одессы сегодня горел пассажирский автобус. Спасатели оперативно потушили пожар, на месте работало 11 сотрудников ГСЧС.
Также Одесской области произошло три масштабных пожара, в результате двух из них пострадали. Благодаря слаженным действиям ГСЧС удалось избежать больших потерь. Причины возгорания в каждом из случаев устанавливаются, а пострадавшим уже оказали всю необходимую помощь.
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