На Одещині сталось три пожежі: деталі від ДСНС

Втомлений рятувальник. Фото: ДСНС Одещини

В Одеській області за останню добу сталось три масштабні пожежі, в наслідок двох із них є постраждалі. Завдяки злагодженим діям ДСНС вдалося уникнути великих втрат. Причини займання в кожному з випадків наразі встановлюються.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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Пожежа в місті Ізмаїл

У місті Ізмаїл на вул. Верхня Торгова сталося загоряння даху приватного житлового будинку та гаражу. Площа пожежі становила 60 м². Рятувальники оперативно ліквідували займання. Причини пожежі та збитки ще встановлюються.

В Ізмаїлі горів приватний будинок. Ілюстративне фото: ДСНС Одещини

Постраждав чоловік 1972 року народження, якого в тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу. На місці працювали 3 одиниці техніки та 12 рятувальників від ДСНС.

Пожежа в Подільському районі

Того ж вечора надійшло повідомлення про пожежу на 178 км автодороги Кіровоград-Платонове, в Подільському районі. Рятувальники встановили, що там горів автомобіль Skoda Octavia. Внаслідок пожежі постраждав водій 1976 року народження, якого у тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу. Причина пожежі та збитки встановлюються. Від ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 4 рятувальники.

Загоряння сухої трави

Вчора ввечері надійшло повідомлення про пожежу в селі Донська Балка, Березівського району. На місці події рятувальники встановили, що горить суха трава на площі 1,5 га та господарчі споруди на площі 800 м². Для ліквідації пожежі знадобилося майже годину.

На Одещині сталось загоряння сухої трави. Ілюстративне фото: ДСНС Одещини

Залучено 4 одиниці техніки та 23 рятувальники від ДСНС, а також 1 одиниця техніки та 3 особи від місцевої пожежної команди "Розквіт". Загиблих та постраждалих немає, причини займання та збитки встановлюються.

Інші пожежі на Одещині

Нагадаємо, що в Одесі невідомі знову взялись за підпали автомобілів військовослужбовців. Так, у Пересипсьому районі горіла автівка начальниці медичної бригади.

Також ми писали, що з початку літа через аномальну спеку на Одещині зафіксовано 625 пожеж на відкритих територіях та природних екосистемах. Вогонь знищив 250 гектарів української землі, тож рятувальники закликають дотримуватись правил поведінки під час пожежної небезпеки.