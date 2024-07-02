Підпалили автомобіль військової в Одесі: що відомо

Горить автомобіль. Ілюстративне фото: freepik

В Одесі невідомі знову взялись за підпали автомобілів військовослужбовців. Так, вчора ввечері у Пересипсьому районі горіла автівка начальниці медичної бригади.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Деталі пожежі

За інформацією від ЗМІ, на вул. Заболотного невідомі підпалили автомобіль 47-річної військовослужбовиці, що є начальником бригади медиків однієї з військових частин.

Підпали авто військових в Одесі

Ми писали, що випадки із навмисними підпалами автівок в Одесі не поодинокі. Так, поліція затримала двох одеситів, які за 2 тисячі доларів погодились влаштувати подібну пожежу.

Також у Роздільнянському районі Одещини викрили двох неповнолітніх у злочині проти ЗСУ. Двоє місцевих хлопців 16 та 17 років облили легкозаймистою рідиною і підпалили автівки, що належали військовим.

Додамо, що в Одесі раніше стався випадок підпалу автомобіля військовослужбовця. Невідомі спеціально влаштували загоряння авто військового з роти медичної евакуації.