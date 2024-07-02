Подожгли военный автомобиль в Одессе: что известно

В Одессе снова горят автомобили военных — детали
В Одессе неизвестные снова взялись за поджоги автомобилей военнослужащих. Так, вчера вечером в Пересыпском районе горел автомобиль начальницы медицинской бригады.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Детали пожара
По информации от СМИ, по ул. Заболотного неизвестные подожгли автомобиль 47-летней военнослужащей, являющейся начальником бригады медиков одной из воинских частей.
Подпали авто военных в Одессе
Мы писали, что случаи с умышленными поджогами автомобилей в Одессе не единичны. Так, полиция задержала двух одесситов, которые за 2 тысячи долларов согласились устроить подобный пожар.
Также в Раздельнянском районе Одесчины разоблачили двоих несовершеннолетних в преступлении против ВСУ. Двое местных ребят 16 и 17 лет облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли принадлежавшие военным автомобили.
Добавим, что в Одессе ранее произошел случай поджога автомобиля военнослужащего. Неизвестные специально устроили возгорание военного автомобиля из роты медицинской эвакуации.
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