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В Одессе снова горят автомобили военных — детали

2 июля 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Подожгли военный автомобиль в Одессе: что известно
Горит автомобиль. Иллюстративное фото: freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе неизвестные снова взялись за поджоги автомобилей военнослужащих. Так, вчера вечером в Пересыпском районе горел автомобиль начальницы медицинской бригады.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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По информации от СМИ, по ул. Заболотного неизвестные подожгли автомобиль 47-летней военнослужащей, являющейся начальником бригады медиков одной из воинских частей.

Подпали авто военных в Одессе

Мы писали, что случаи с умышленными поджогами автомобилей в Одессе не единичны. Так, полиция задержала двух одесситов, которые за 2 тысячи долларов согласились устроить подобный пожар.

Также в Раздельнянском районе Одесчины разоблачили двоих несовершеннолетних в преступлении против ВСУ. Двое местных ребят 16 и 17 лет облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли принадлежавшие военным автомобили.

Добавим, что в Одессе ранее произошел случай поджога автомобиля военнослужащего. Неизвестные специально устроили возгорание военного автомобиля из роты медицинской эвакуации.

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