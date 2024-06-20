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Підпалили автомобілі військових — на Одещині затримали двох підлітків

20 червня 2024 14:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині підлітки підпалили автомобілі військових за гроші - деталі
Двох підлітків затримали за підпал авто на Одещині. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На Одещині в одному з населених пунктів Роздільнянського району поліцейські викрили двох неповнолітніх, які підпалили автомобілі військовослужбовців. За скоєне обидва хлопця можуть отримати тюремний термін та провести за ґратами близько десяти років.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

Двоє місцевих хлопців 16-ти та 17-ти років облили легкозаймистою рідиною і підпалили мікроавтобус Volkswagen та позашляховик Hyundai Santa-Fe, що належали військовим. 

На Одещині підпалили автомобіль військовослужбовця
Hyundai Santa-Fe після підпалу. Фото: Нацполіція

Молодший знайшов в інтернеті пропозицію заробити підпалами автомобілів, залучив старшого знайомого. Вони підпалили транспортні засоби, та ще й записували відео для замовника. А після отримання грошей втекли на Миколаївщину.

На Одещині підпалили авто військовослужбовця
Згорілий Volkswagen. Фото: Нацполіція 

Застереження від поліції

Поліцейські звертають увагу батьків на те, що дуже важливо слідкувати за своїми дітьми. Також правоохоронці просять із відповідальністю поставитися до свого життя, адже подібні дії загрожують ув'язненням. 

"Також звертаємося до підлітків. У вас все життя попереду і багато в чому від ваших дій залежить, яким воно буде. Пам’ятайте, що гроші та інші блага не варті того, щоб заплямувати свою репутацію і частину життя провести у в’язниці", — застерігають у поліції.

Що загрожує

Підозрювані звинувачуються в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Також, враховуючи можливе підривання боєздатності української армії, матеріали розслідування будуть передані до СБУ для подальшого розгляду за ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, що в Одесі стався випадок підпалу автомобіля військовослужбовця. Невідомі спеціально влаштували загоряння авто військового з роти медичної евакуації.

Одеса
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поліція
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Одеська область
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Новини Одеси
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військовослужбовці

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