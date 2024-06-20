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Подожгли автомобили военных — в Одесской области задержали двух подростков

20 июня 2024 14:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области подростки подожгли автомобили военных за деньги - детали
Двух подростков задержали за поджог авто в Одесской области. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области в одном из населенных пунктов Раздельнянского района полицейские разоблачили двух несовершеннолетних, подожгли автомобили военнослужащих. За совершенное оба парня могут получить тюремный срок и провести за решеткой около десяти лет.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

Двое местных ребят 16-ти и 17-ти лет облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли принадлежавшие военным микроавтобус Volkswagen и внедорожник Hyundai Santa-Fe.

В Одесской области подожгли автомобиль военнослужащего
Hyundai Santa-Fe после поджога. Фото: Нацполиция

Младший нашел в интернете предложение заработать поджогами автомобилей, привлек старшего знакомого. Они подожгли транспортные средства и записывали видео для заказчика. А после получения денег скрылись на Николаевщине.

В Одесской области подожгли авто военнослужащего
Сгоревший Volkswagen. Фото: Нацполиция

Предостережение от полиции

Полицейские обращают внимание родителей на то, что важно следить за своими детьми. Также правоохранители просят с ответственностью отнестись к своей жизни, ведь подобные действия грозят тюремным заключением.

"Также обращаемся к подросткам. У вас вся жизнь впереди и во многом от ваших действий зависит, какой она будет. Помните, что деньги и другие блага не стоят того, чтобы запятнать свою репутацию и часть жизни провести в тюрьме" , — предостерегают в полиции.

Что угрожает

Подозреваемые обвиняются в умышленном повреждении имущества путем поджога по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Также, учитывая возможное подрыв боеспособности украинской армии, материалы расследования будут переданы СБУ для дальнейшего рассмотрения по ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины, который карается лишением свободы сроком до восьми лет.

Напомним, что в Одессе произошел случай поджога автомобиля военнослужащего. Неизвестные специально устроили возгорание военного автомобиля из роты медицинской эвакуации.

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Одесская область
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