В Одесі затримали місцевих, які підпалювали авто військових - СБУ

В Одесі затримали паліїв авто військових. Фото: СБУ

В Одесі правоохоронці затримали двох чоловіків, які працювали на російську спецслужбу ФСБ. Фігуранти готували підпали авто українських військових на території міста.

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України в Одеській області.

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Деталі діяльності

Раніше судимий наркодилер з Одеси залучив до підпалів наркозалежного місцевого житель, який погодився на злочини в обмін на дозу наркотиків. Чоловіки використовували легкозаймистий розпалювач, щоб пришвидшити загоряння транспортних засобів.

Спецслужбовці затримали зловмисника. Фото: СБУ

Вони об'їжджали міські вулиці, фіксували номерні знаки та місця паркування авто, за кермом яких перебували військовослужбовці, та передавали цю інформацію російському куратору через спеціально створений Телеграм-канал.

Пошкоджене авто військовослужбовця в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Після отримання вказівок від ФСБ виконавці підпалювали обрані авто та переховувалися за різними адресами. За знищення однієї автівки російський куратор обіцяв їм 2 тис. доларів. Після вчинення злочину терористи намагались "залягти на дно", щоб потім продовжити підпали.

Обшуки у злочинців

Правоохоронці встановили місця перебування зловмисників та затримали їх у власних помешканнях. Під час обшуків вилучено мобільні телефони із доказами злочинів, ємності із розпалювачем та банківські картки, на які мали отримати "винагороду" від окупантів.

Яке покарання

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що заподіяв значної майнової шкоди). Їм загрожує до 12 років тюрми.

Підпали авто військових на Одещині

Ми писали, що у Роздільнянському районі Одещини викрили двох неповнолітніх у злочині проти ЗСУ. Двоє місцевих хлопців 16 та 17 років облили легкозаймистою рідиною і підпалили автівки, що належали військовим.

Також ми повідомляли, що в Одесі раніше стався випадок підпалу автомобіля військовослужбовця. Невідомі спеціально влаштували загоряння авто військового з роти медичної евакуації.