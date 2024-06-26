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Поджигали авто военных за вознаграждение — полиция задержала двух одесситов

26 июня 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе задержаны местные, поджигавшие авто военных - СБУ
В Одессе задержали поджигателей авто военных. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе правоохранители задержали двух мужчин, работавших на российскую спецслужбу ФСБ. Фигуранты готовили поджоги автомобилей украинских военных на территории города.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области.

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Детали деятельности

Ранее судимый наркодилер из Одессы привлек к поджогам наркозависимого местного жителя, который согласился на преступления в обмен на дозу наркотиков. Мужчины использовали легковоспламеняющийся разжигатель, чтобы ускорить возгорание транспортных средств.

Одесский поджигатель
Спецслужащие задержали злоумышленника. Фото: СБУ

Они объезжали городские улицы, фиксировали номерные знаки и парковочные места, за рулем которых находились военнослужащие, и передавали эту информацию российскому куратору через специально созданный Телеграм-канал.

Сожженный автомобиль военного
Поврежденный автомобиль военнослужащего в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

После получения указаний от ФСБ исполнители поджигали выбранные авто и скрывались по разным адресам. За уничтожение одного автомобиля российский куратор обещал им 2 тыс. долларов. После совершения преступления террористы пытались "залечь на дно", чтобы потом продолжить поджоги.

Обыски у преступников

Правоохранители установили места нахождения злоумышленников и задержали их в собственных помещениях. Во время обысков изъяты мобильные телефоны с поличным, емкости с разжигателем и банковские карточки, на которые должны были получить "вознаграждение" от оккупантов.

Какое наказание

Задержанным доложено о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, причинивший значительный имущественный ущерб). Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Подпали авто военных в Одесской области

Мы писали, что в Раздельнянском районе Одесчины разоблачили двух несовершеннолетних в преступлении против ВСУ. Двое местных ребят 16 и 17 лет облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли принадлежавшие военным автомобили.

Также мы сообщали, что в Одессе ранее произошел случай поджога автомобиля военнослужащего. Неизвестные специально устроили возгорание автовоенного из роты медицинской эвакуации.

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