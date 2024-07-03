В Одесской области произошло три пожара: детали от ГСЧС

Усталый спасатель. Фото: ГСЧС Одесчины

В Одесской области за последние сутки произошло три масштабных пожара, в результате двух из них пострадали. Благодаря слаженным действиям ГСЧС удалось избежать больших потерь. Причины возгорания в каждом из случаев устанавливаются.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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Пожар в Измаиле

В городе Измаил по ул. Верхняя Торговая произошло возгорание крыши частного жилого дома и гаража. Площадь пожара составила 60 м2. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Причины пожара и ущерб еще устанавливаются.

В Измаиле горел частный дом. Иллюстративное фото: ГСЧС Одесчины

Пострадал мужчина 1972 года рождения, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. На месте работали 3 единицы техники и 12 спасателей от ГСЧС.

Пожар в Подольском районе

В тот же вечер поступило сообщение о пожаре на 178 км автодороги Кировоград-Платоново, в Подольском районе. Спасатели установили, что там горел автомобиль Skoda Octavia. В результате пожара пострадал водитель 1976 года рождения, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 4 спасателя.

Возгорание сухой травы

Вчера вечером поступило сообщение о пожаре в селе Донская Балка, Березовского района. На месте происшествия спасатели установили, что горит сухая трава на площади 1,5 га и хозяйственные постройки на площади 800 м2. Для ликвидации пожара понадобилось около часа.

В Одесской области произошло возгорание сухой травы. Иллюстративное фото: ГСЧС Одесчины

Привлечены 4 единицы техники и 23 спасателя от ГСЧС, а также 1 единица техники и 3 человека от местной пожарной команды "Расцвет". Погибших и пострадавших нет, причины возгорания и ущерб устанавливаются.

Другие пожары в Одесской области

Напомним, что в Одессе неизвестные снова взялись за поджоги автомобилей военнослужащих. Так, в Пересыпском районе горел автомобиль начальницы медицинской бригады.

Также мы писали, что с начала лета из-за аномальной жары в Одесской области зафиксировано 625 пожаров на открытых территориях и природных экосистемах. Огонь уничтожил 250 гектаров украинской земли, поэтому спасатели призывают соблюдать правила поведения во время пожарной опасности.