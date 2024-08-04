Больше не Александра Невского – какое название получил переулок в Одессе

Переулок Александра Невского в Одессе. Фото: скриншот из google.maps

В Киевском районе города Одессы 3-й переулок Александр Невский официально переименован в честь выдающегося украинского художника Василия Кричевского. Он был известным украинским художником, архитектором, графиком и дизайнером.

Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

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Украинский художник Василий Кричевский. Фото: ОМР

Кем был Василий Кричевский

Василий Григорьевич Кричевский был одной из харизматичных фигур украинского искусства первой половины ХХ века. Художник заслуженно считается основателем украинской книжной графики, возродив утерянное с XVIII века искусство оформления украинской книги. Он самостоятельно создал дизайны для 90 обложек разных изданий.

Книга, которую оформлял Василий Кричевский. Фото: ОМР

Кричевский и кинематография

В отечественном кинематографе Василий Кричевский положил начало профессии художника-оформителя. Он работал со многими выдающимися режиссерами довоенного периода, в том числе и на Одесской кинофабрике.

Создание герба

В 1918 году по эскизам Кричевского был утвержден малый и большой гербы Украинской Народной Республики. Его эскизы частично использовались при разработке внешнего вида денежных знаков независимой Украины в начале 1990-х.

Создан герб Украинской Народной Республики. Фото: ОМР

Также, по проектам Кричевского изготовляли ковры, забойки, мебель, вышивки и посуду — все это он творил, черпая вдохновение из творчества украинского народа.

Василий Кричевский и преподавательская деятельность

Василий Кричевский был одним из организаторов и первым ректором Украинской Академии Искусств, а также инициировал создание Украинского архитектурного института, где преподавал в течение 1922-1941 годов.