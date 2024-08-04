Больше не Александра Невского – какое название получил переулок в Одессе

В Одессе переименовали переулок Александра Невского — какое новое название
В Киевском районе города Одессы 3-й переулок Александр Невский официально переименован в честь выдающегося украинского художника Василия Кричевского. Он был известным украинским художником, архитектором, графиком и дизайнером.
Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщила пресс-служба Одесского городского совета.
Кем был Василий Кричевский
Василий Григорьевич Кричевский был одной из харизматичных фигур украинского искусства первой половины ХХ века. Художник заслуженно считается основателем украинской книжной графики, возродив утерянное с XVIII века искусство оформления украинской книги. Он самостоятельно создал дизайны для 90 обложек разных изданий.
Кричевский и кинематография
В отечественном кинематографе Василий Кричевский положил начало профессии художника-оформителя. Он работал со многими выдающимися режиссерами довоенного периода, в том числе и на Одесской кинофабрике.
Создание герба
В 1918 году по эскизам Кричевского был утвержден малый и большой гербы Украинской Народной Республики. Его эскизы частично использовались при разработке внешнего вида денежных знаков независимой Украины в начале 1990-х.
Также, по проектам Кричевского изготовляли ковры, забойки, мебель, вышивки и посуду — все это он творил, черпая вдохновение из творчества украинского народа.
Василий Кричевский и преподавательская деятельность
Василий Кричевский был одним из организаторов и первым ректором Украинской Академии Искусств, а также инициировал создание Украинского архитектурного института, где преподавал в течение 1922-1941 годов.
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