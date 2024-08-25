Пьяный 18-летний водитель сбил 6-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП

В Одесской области пьяный водитель без прав сбил ребенка — подробности
В селе Фурмановка на Одесчине произошло дорожно-транспортное происшествие: 18-летний мотоциклист сбил 6-летнюю девочку на пешеходном переходе. Водитель скрылся с места происшествия, но его быстро задержали правоохранители.
Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
Авария в Одесской области
По информации полицейских, авария произошла 24 августа около 21:00, о ней сообщил случайный очевидец. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали ребенка с тяжелыми травмами, в том числе и черепно-мозговую травму и перелом тазобедренного сустава.
Водитель был пьян
В течение часа полиция обнаружила водителя. В его дворе обнаружили мотоцикл с характерными повреждениями. Во время проверки у водителя было обнаружено 1.0 промилле алкоголя, что в пять раз превышает допустимую норму. Кроме того, у молодого человека не было водительского удостоверения. Он объяснил свой побег страхом перед ответственностью.
Какое наказание за ДТП
Следователи Измаильского районного отдела полиции квалифицировали действия подозреваемого по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести. Водителя могут задержать и выдвинуть ему подозрение. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с запретом управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.
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